世界打擊野生動物非法貿易大會倫敦舉行

Image copyright Image caption 2013年在南非被偷獵者獵殺的犀牛有1004頭。

來自世界各地的專家在倫敦開會，討論如何應對野生動物非法貿易的「全球性危機」。

動物保護人士稱，野生動物的偷獵和走私行為已經達到前所未有的程度，導致犀牛、大象和老虎面臨滅絕的危險。

由倫敦動物學會主辦的這一國際會議希望尋找新的方法來保護動物，同時減少對野生動物產品的需求。

在南非，2007年有13頭犀牛被殺，而到了2013年為獵取犀牛角，被殺的犀牛達到1004頭。

而在2012年，南非估計有兩萬頭大象也遭到偷獵者屠殺。而一公斤象牙的價格達到了四萬英鎊。

倫敦動物學會說，野生動物非法貿易和走私已經到了完全失控的地步，需要找出一些明確的應對措施和行動方向。

參加這兩天會議的有其他國際非政府組織，包括世界自然基金會，野生動物保護協會等組織。

大會形成的一個行動計劃將提交給周四英國政府主辦的另一次國際會議。

周四有各國領導人出席的國際會議將討論如何對付偷獵和走私象牙和犀牛角的問題。

預期英國首相卡梅倫、外交大臣黑格和美國國務卿克里都會出席大會。

英國王儲查爾斯王子和威廉王子也將出席周四的會議。威廉王子還將在大會上發表講話。

周四在倫敦舉行的國際大會還將有深受偷獵影響的乍得、加蓬、博茨瓦納和坦桑尼亞等非洲諸國政府代表出席。

不久前，英國劍橋公爵威廉王子成功說服中國政府參加如何對付偷獵和走私象牙和犀牛角的討論。

中國政府已經同意，將派出一名政府部長前往倫敦，參加該次國際會議。

象牙、犀牛角和虎骨交易在中國有巨大的市場。英國相信，中國在打擊偷獵和走私行動中能起到重要作用。

（編譯/責編：李莉）