英國巴克萊銀行將全球裁員一萬二
- 2014年 2月 11日
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英國巴克萊銀行宣佈本年度全球裁員萬餘人，其中半數以上在英國。
總員工人數有14萬人的巴克萊銀行計劃裁員大約1萬至1.2萬人，目前已經有半數左右接到了通知。
巴克萊銀行表示，被裁員的對象包括820名主管，其中220名資深主管和600名一般主管。
投資銀行部門也有400名高層主管被裁；巴克萊銀行去年才宣佈裁員7650人。
根據巴克萊銀行前一年所公布的年度盈利報告，該銀行旗下的投資銀行業務部門稅前盈利下跌了將近四成。
巴克萊銀行解釋說，銀行營利減少是因為受到組織結構改革的影響，包括從部分業務市場退出還有法律訴訟等支出。
該銀行去年因為涉嫌操作利率而被有關部門重罰。
但是巴克萊銀行在裁員、盈利減少的狀況下，工作獎金總額卻有相當數額的增加。
巴克萊銀行說該銀行目前工作獎金總額為23.8億英鎊，比前一年的21.7億英鎊增加約10%，其中投資銀行部門的工作獎金增加了13%。
（撰稿：威克，責編：李莉）