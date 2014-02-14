英國洪災：更多暴風雨來襲

Image copyright Getty Image caption 英國西南部水災，街道成河。

已經遭受洪災重創的英國西南部周五（２月１４日）迎來新一輪暴風雨。

於此同時，工程人員仍在努力修複一天前因強風受損的供電系統。目前仍有一萬六千所房屋沒有電力供應。

英國環境局在英格蘭的格洛斯特郡（Gloucestershire）、伯克郡（Berkshire）、薩里郡（Surrey）和薩默塞特郡（Somerset）發出17個嚴重洪水警告。

英國首相卡梅倫承諾政府將竭盡全力幫助受洪災影響的民眾。

首相卡梅倫在星期二（11日）下午宣佈取消下周中東訪問行程，說「沒有什麼比處理這些水災更加重要」，並稱在救災方面「錢不是問題」。

卡梅倫還重申了對受洪災影響企業的支持，說這些企業的納稅日期可以更加靈活。

威廉和哈里王子也參加了在伯克郡的救災行動，幫助在那裏救災的軍隊搬卸沙袋。

英國氣象局發出了暴風雨雪的黃色預警。

氣象局稱惡劣氣候來襲會分為兩個階段。先是星期五日間影響許多地區的暴雨，接著英格蘭南部將在周五晚間和夜間受到強風的襲擊。

天氣預報說，英格蘭西南方和威爾士南部部分地區在周五6到9個小時內將有40毫米的降雨。

主管全英鐵路網絡的機構表示，惡劣天氣使英格蘭南部和西南變成澤國，嚴重影響火車的運行。

編譯/責編：李莉）