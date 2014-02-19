英國賦予蘇格蘭發行投資債券的權力

Image copyright PA Image caption 英國政府將賦予蘇格蘭政府發行自己的投資債券的權力

英國政府周三（19日）宣佈，將賦予蘇格蘭政府發行自己的投資債券的權力。

這一決策意味著，這一額外的財政資源將在2015年給予蘇格蘭政府新的借貸權力。

英國財政部司長丹尼·亞歷山大（Danny Alexander）形容此舉具有「歷史意義」。

但是蘇格蘭政府稱這一舉措「毫無新意」，並說，只有獨立之後，蘇格蘭才能完全控制自己的經濟和財政。

英國政府這一宣佈的背景，是今年9月18日蘇格蘭將舉行「蘇格蘭是否應該成為一個獨立國家」的全民公投。

在英國政府賦予蘇格蘭自行發行投資債券權力之後，蘇格蘭政府可以借貸多至22億英鎊的貸款，用在興建包括道路、醫院和學校在內的大型工程項目上。

另外，倫敦的英國中央政府還同意，蘇格蘭政府將有權設定自己的所得稅稅率。

英國政府在經過諮詢之後說，如果賦予蘇格蘭政府發行自己投資債券的權力，能夠直接進入資本基金，蘇格蘭政府的權力將會得到進一步提升。

但是蘇格蘭首席部長阿萊克斯·薩蒙德（Alex Salmond）對BBC說，此舉並沒有給予蘇格蘭更大的借貸權力，只是「新瓶裝老酒」而已。

而如果蘇格蘭獨立的話，將能夠從歐洲國家比如瑞士、丹麥和芬蘭借到比目前英國2.9%的利率低得多的貸款。

歐洲一些國家目前的借貸利率很低，其中瑞士是1.2%，丹麥是1.9%了，芬蘭是2%。

（編譯：嵇偉 責編：董樂）