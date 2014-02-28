倫敦棄置地鐵站5,300萬英鎊賣出
- 2014年 2月 28日
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一個二戰時期作為戰時指揮所，但戰後閒置多年的倫敦地鐵車站，現在以5,300萬英鎊的價格賣出。
位於倫敦西南區，靠近哈羅茲百貨公司（Harrods）的布朗普頓路地鐵站（Brompton Road station）去年9月被國防部放到市場上。
布朗普頓路地鐵站在1906年開張投入使用，是皮卡迪利線（Piccadilly Line）的一個車站。
但是倫敦地鐵公司後來認為在財務上無法維持這個車站，而在1934年決定關閉。
買主的身份並未透露，預料布朗普頓路地鐵站被賣掉後，將被地產商開發成住宅樓。
「變賣祖產」
國防部官員表示，出售布朗普頓路地鐵站是降低成本計劃的一部分，該計劃還包括出售其他國防部持有的土地和地產。
但是官員強調，國防部會認真對待這些具有歷史意義的建築，絕對不會「變賣祖產圖利」。
官員說，出售地產所得款項將回歸國防預算之內。
在二戰德國轟炸倫敦時，布朗普頓路地鐵站被用為防空炮兵指揮所。
（編譯：友義 責編：李莉）