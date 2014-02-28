蘇格蘭島嶼贈送免費船票吸引遊客

Image copyright Image caption 蘇格蘭贈送免費船票吸引遊客。

為了吸引遊客到蘇格蘭偏遠小島旅遊，蘇格蘭觀光局（VisitScotland）免費贈送8,000張渡輪船票。

8,000張免費渡輪船票包括蘇格蘭本土往返奧克尼群島（Orkney）和設得蘭群島（Shetland），以及劉易斯-哈里斯（Lewis and Harris）等群島的渡輪。

免費渡輪船票將在3月份，每周一次通過網絡抽籤的方式贈送出去。

旅遊網站「TripAdvisor」選出的英國10大島嶼中，蘇格蘭的島嶼就佔了6座。

其中，劉易斯-哈利斯群島排名第一，奧克尼主島（Orkney's mainland）、馬爾島（Mull）、斯凱島（Skye），阿蘭島（Arran）和艾萊島（Islay）都榜上有名。

和蘇格蘭觀光局合作的渡輪公司表示，去年的旅遊項目獲得成功，今年擴大舉辦更多活動促進觀光旅遊。

「每位遊客都能在蘇格蘭島嶼找到他們想要的，我們衷心歡迎各位遊客來玩。」

（編譯：友義 責編：李莉）