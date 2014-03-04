今天，你吃薄餅了嗎？

Image caption 薄餅代表著英國範兒。

今天是英國傳統的「懺悔星期二」（Shrove Tuesday），民間俗稱Pancake Day。顧名思義，這一天要吃的「頭牌」，是用麵粉、牛奶、雞蛋打成糊攤成的薄餅。

懺悔星期二是基督教的一個傳統節日，標誌著「四旬齋」（Lent，也稱封齋節，復活節前為期40天齋戒、禱告）的開始。

Shrove一詞來源於古英語的Shrive，也就是懺悔。懺悔星期二是人們坦白罪過、淨化靈魂、請求上帝寬恕的日子。四旬齋期間，基督徒緬懷當年耶穌在沙漠裏禁食、禱告40天後遇難、升天。這段時間需要放棄一些享樂，一來不忘耶穌受過的苦難，二來檢驗自律。

懺悔星期二也是慶祝的日子，因為這是封齋之前的最後一個機會了。世界各地以許多不同的方式慶祝懺悔星期二，巴西人在里約大街上跳著桑巴舞，新奧爾良人獻上Mardi Gras。

放棄最愛？

在英國，懺悔星期二俗稱薄餅日。很久以前，四旬齋期間不准吃的食品包括雞蛋、黃油，因此，封齋前，人們一要大快朵頤、二要把家裏剩下的保存不了40天的東西趕緊吃光。攪和到一塊兒，烙成薄餅吧。

英國人喜歡新奇古怪，因此，圍繞著薄餅日也就逐漸形成了一些有趣的風俗。比如薄餅賽跑。傳統上只許女性參加，看誰跑得快、煎餅翻得最高、次數最多。據說，這起源於當年家庭主婦為了趕上懺悔的截止時間、端著沒烙完的餅往教堂猛趕。

薄餅賽跑的奧林匹克要歸白金漢郡一個名叫Olney的小村。從1445年起，這個村子幾乎每年都要搞薄餅賽跑。參賽的婦女穿上傳統的家庭主婦「制服」：裙子、圍裙、頭巾，賽程415碼。

現在，牛奶、雞蛋都不在四旬齋的「封殺」範圍之內了，人們仍會立志戒掉某種特定食品。比如，巧克力、酒、蛋糕、餅幹什麼的，宗旨是必須放棄自己的最愛之一。

平素不吃青菜，選擇封齋菜花，顯然缺少誠意。

文學殿堂

現在，全世界各大菜系都能找到薄餅的身影。北京鴨餅、墨西哥軟餅tortillas、印度烤餅chapati、猶太人的土豆煎餅latkes……

不過，英國的Pancake，還登上了文學殿堂呢。英文中，女人平胸、車胎爆氣，任何平得不能再平的東西，都可以用「flat as a pancake」來形容。

英國薄餅可甜可鹹，既能做正餐、又能當甜點。可以淋上檸檬汁、撒上白糖、抹上巧克力醬、果醬、包上香蕉、草莓，甚至雞片、烤蔬。

作薄餅，除了簡單的廚具、原料，還需要自信。下載一個配方，關上門練練，用不了10分鐘，你也能成專家。

今晚，何不請上三五好友、來個薄餅派對？表演一下拋高技巧，肯定抓人眼球！

有興趣的朋友，請按以下鏈接，查看Pancake基本工藝：按鍵 http://www.bbc.co.uk/food/occasions/pancake_day

（編譯: 蘇平 責編：路西）