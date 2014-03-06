英國將向幼齡學童提供免費午餐
- 2014年 3月 6日
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英國教育部宣佈給所有英格蘭地區小學前三年級學童提供免費午餐。
計劃當中還包括撥款1.5億英鎊用於改善學校廚房和飯堂的設施。
教育部表示這個預定從今年9月開始實施、耗資10億英鎊的計劃，可以「保證幼齡學童有一頓健康的午餐」。
教育部門也諮詢了意見並將簡化衛生認證等程序，希望減少官僚作業。教育部同時還宣佈建立提供建議的專線電話等支援措施協助學校。
在野的工黨則質疑此一計劃的經費「從何處而來？」。
全國校長聯盟雖然歡迎政府的這個計劃，不過也表示目前還有很多的工作要做才能確保9月能夠順利實施計劃。
該組織的秘書長霍比說，所有的學校都支持提供學生營養午餐的想法，但是也不能低估提供營養午餐所帶來的挑戰。
霍比說，有些學校到現在都還沒有廚房，今年9月新學期開始又有許多其他新的教學措施，他擔心，屆時是否會超過了學校的負荷能力。
目前英格蘭的學校按照每名學童每天2.3英鎊獲得政府的撥款。
根據這次宣佈的計劃，在這個已有的政府撥款基礎上，小型的學校將可以取得至少3000英鎊的撥款，用於整建廚房設施和支付凖備期的開銷。
（撰稿：威克，責編：李莉）