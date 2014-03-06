殼牌石油呼籲蘇格蘭莫搞獨立

Image copyright PA Image caption 在殼牌石油之前，許多跨國企業或者大型企業都呼籲蘇格蘭對獨立「三思而行」。

荷蘭皇家殼牌石油公司首席執行官本·範伯登說，他珍惜英國的「傳承和穩定」。

周三（6日）在倫敦的股東大會上，本·範伯登說，該公司是基於「英國應該留在歐盟之內」相同的理由認為「蘇格蘭應該留在英國之內」。

蘇格蘭政府則說，有關英國是繼續保留在歐盟內還是脫離歐盟的全民公投才是石油與天然氣等能源行業所面臨的「真正風險」。

上個星期，殼牌石油在該集團在蘇格蘭阿伯丁的總部接待了英國的內閣官員。

當時殼牌石油英國公司的主席丹尼爾斯形容，有關獨立的討論是「蘇格蘭人民的事」，而殼牌石油不應該牽涉其中。

範伯登在演講時說，該公司希望能夠「凖確地知道10年或者20年之後的投資環境將是如何」。

他說，歐洲大陸雖然面臨許多中長期的挑戰，但是希望在對付這些挑戰的時候，英國的能在歐盟之內強烈地表達自己的意見。

範伯登強調「基於類似的理由，我們希望蘇格蘭留在英國之內」。

蘇格蘭政府發言人則回應，即便蘇格蘭取得獨立，也會很樂意與殼牌石油討論石油與天然氣等能源行業的未來。

這位發言人說，根據最近所作的民意調查，石油開採工人當中有70%支持蘇格蘭獨立。

發言人還說，投資者對蘇格蘭境內的北海石油開採深具信心，包括殼牌石油在內，北海地區的計劃投資總額已經上1000億英鎊，如果蘇格蘭獨立，未來的政府也會珍惜、並希望投資能夠繼續。

（撰稿：威克，責編：李莉）