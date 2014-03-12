英國電子邊境項目問題不斷被「終結」

Image copyright Getty Image caption 電子邊境項目推出多年問題不斷。

旨在計算進出英國人數，耗資數百萬英鎊的「電子邊境」項目因為連年發生問題而被降級。

電子邊境項目的目標是將進出英國所有的定期航班乘客詳細資料都收集在一個單一的數據資料庫。

英國邊境管理負責人蒙哥馬利（Charles Montgomery）對議員表示，電子邊境項目已經「終結」。

但英國內政部說，該項目只是換一個名字而已，其餘都沒變。

「併入新系統」

內政部表示，電子邊境項目被「併入」一個新的邊境系統，新的系統目的在於改善內政府對存在風險的個人的預警機制。

但下議院內政事務委員會的工黨議員瓦茲（Keith Vaz）批評說，電子邊境浪費納稅人數百萬英鎊，最後以一團亂草草收場。

電子邊境項目最早於2003年在前任工黨政府任內推動，預計在2007年至2015年花費5.36億英鎊。

該項目多年來問題層出不窮，項目延誤，內容多次修改，政府撤換合約商，合約商控告政府。

（編譯：友義 責編：路西）