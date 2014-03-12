對外匯操縱失察　英央行再次尷尬

Image caption 位於倫敦東城金融城中心的英格蘭銀行大樓

英格蘭央行在最新外匯（Forex）市場匯率操縱醜聞中受到各界批評後承諾，將採取具體措施加強監管職能。

央行行長卡尼11日在英國議會財政委員會的一次聽證會上保證，他將著手設立一個新的專門負責市場監管職能的副行長職位。

卡尼還說，新任市場監管職能的副行長將對銀行業如何處理和交換市場信息進行徹底全面的調查和評估。

最近，有關經手大宗外匯交易的銀行交易代理通過網上聊天室進行內線交易和非法操縱匯率的指稱引發了一場新的金融醜聞。

操縱外匯交易

卡尼表示，新的外匯匯率操縱醜聞性質與前一段時間爆出的倫敦同業拆放利率（Libor）操縱醜聞一樣嚴重，直接觸及到銀行業和金融市場的基本誠信。

不過，卡尼為央行未能及時監管辯護說，他們在2013年10月之前還都對上述醜聞不知情。

英格蘭銀行目前設有三個副行長職位；三人分別主管貨幣政策、金融穩定和審慎監管職能。

卡尼說，他最初是2013年10月16日才聽聞有關外匯交易操縱指稱。

會議記錄顯示，英格蘭央行資深成員幾年前在與一些世界上最大型銀行的外匯交易人會晤時就曾被告知有人「試圖操縱市場」。

體制漏洞？

不過，英格蘭央行前任主管市場的副行長保羅·菲舍爾則反駁稱，上述記錄內容與事實有出入。 他說，當時各大銀行的外匯交易人抱怨的是「市場景況不好，並非被操縱」。

BBC經濟事務編輯羅伯特·佩斯頓分析認為，從種種跡象看，英國政府金融監管部門要求獨立律師調查上述銀行業屆外匯內線交易指稱是「遲早的事」。

佩斯頓也同時指出，新的醜聞性質和對市場的影響將直逼剛剛告一段落的倫敦同業拆放利率醜聞。

他同時認為，新醜聞也再次使人們質疑英格蘭央行現行體制有能夠勝任監管市場的能力。

（編譯：晧宇 責編：李莉）