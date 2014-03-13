英國計劃在小學教授網路安全

Image copyright AFP Image caption 網路安全如今是世界各國政府最為擔心的問題之一

英國政府打算把網路安全教育擴大到11歲的小學生。

英國政府企業、創意與技能部表示，將向學校提供新的教材，以便學校招募相關的教師。

根據最近的調查，由於沒有完全把網路安全看成是一種職業，因此造成這方面的人才短缺。

網路安全專家表示，擔心英國在這方面缺乏全球競爭力、落於其他國家之後，因此急需教育足夠的人才。

專家也擔心，雖然警察需要專家打擊網路犯罪、情報部門需要專家擊破網路攻擊的陰謀，但是政府部門沒有足夠的預算來招募頂尖人才。

英國國家審計局上個月發表報告說，由於缺乏熟練的網路安全人才，嚴重地影響了英國打擊網路犯罪的能力。

審計局的報告還說，可能要花上20年的時間才能彌補這方面的空缺。

新的政府計劃將提供教師有關如何教育兒童有關網路安全知識的訓練。

大學及科學司司長威勒特說，他認為在今天的世界，有應對網路安全風險能力的國家，明顯地就有競爭的先機。

他把網路安全技能形容是「英國長期經濟增長所必需的」。

推動網路安全事務、技能以及教育的「網路安全技能聯盟」對英國政府的計劃表示歡迎。

該組織發言人佩珀說，在企業與政府處理「日益增多的網路犯罪威脅」時，全國性的缺乏網路安全技能是一個「主要議題」。

（撰稿：威克/責編：董樂）