英巨頭沃達豐百億美元收購西班牙Ono

Image copyright PA Image caption 以市值計，沃達豐是歐洲最大的電信公司。

英國電信巨頭沃達豐已與西班牙有線電視公司Ono股東達成協議，沃達豐將以超過70億歐元（約合97.3億美元）的價格（包含債務）收購Ono。

沃達豐希望通過這次收購，將會進一步擴展在歐洲的業務。

以市值計，沃達豐是歐洲最大的電信公司。

沃達豐首席執行長科勞（Vittorio Colao）說，沃達豐與Ono通過併購交易將在西班牙建立起一個通訊服務商的領軍企業，為沃達豐帶來頗具吸引力的價值創造機會。

沃達豐收購Ono的交易尚需獲得監管部門的批准。此交易不僅有利於整合歐洲電信運營商分割的狀態，而且還將會給沃達豐西班牙部門帶來非常需要的固話業務。

Ono目前擁有190萬客戶，主要銷售固話、手機、電視和互聯網服務。

沃達豐收購Ono的交易尚需獲得監管部門的批准。此交易不僅有利於整合歐洲電信運營商分割的狀態，而且還將會給沃達豐西班牙部門帶來非常需要的固話業務。

收購Ono意味著沃達豐延續去年其在德國採用的策略。當時沃達豐以包括債務在內的100億歐元的價格收購了有線電視網絡公司Kabel Deutschland。

上周五，Ono公布2013年公司營收增長1.6%至16億歐元，虧損2500萬歐元，2012年則實現利潤5200萬歐元。

業內人士指出，作為歐洲最大的電信運營商，除了收購Ono之外，沃達豐想要在西班牙逐漸復蘇的經濟中受益難度非常大。

（編譯/責編：路西）