記者來鴻：「雞翅碗」眾生相

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費城每年一度的吃雞翅大賽，吸引來自各地的名嘴、大嘴參加，「吃貨」之間競爭十分激烈。今年，一位苗條美女居然一舉奪魁！但是，BBC記者伯頓發現，「雞翅碗」內，除了競吃，還有許多令觀眾如癡如狂的亮點。

早晨五點，所有的人已然酒意醺醺。

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富國銀行體育場（Wells Fargo）剛剛開門，但是，大多數人已經在外面的停車坪等了一夜，不時從汽車後備箱裏拿出一罐罐啤酒。

帶我來的尼克說，「這是『雞翅碗』，費城的馬迪·格拉斯。」（Mardi Gras，新奧爾良狂歡節）

為了不打瞌睡，兩名少年吞下含興奮劑的阿德拉（Adderall，一種處方藥，俗稱聰明藥）。

走進體育場，燈光明到耀眼，很容易就會相信天早就亮了。

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一切都是品牌，比如雷克薩斯俱樂部、凱德拉克餐廳，有特別通行證才可進入。我們其他一些人去的是「痊癒保險俱樂部」。

尼克給我們買來比薩餅。比薩餅巨大，裝了滿滿兩大盤。上面的東西吃起來怎麼也不像是奶酪。

參賽選手逐一入場，每位選手都有角鬥士般威猛的綽號：比如，餡餅人、豪豬、巨翼、熊等等。

超大屏幕播放著各位選手高達25英尺（7.6米）的光輝形像。每位選手的入場儀式都幾近完美，比賽服是精心選定的，身旁陪伴著一群群熱辣女郎。

但是，不久我就意識到，體育場內，需要裸露身體取悅觀眾的，並不僅僅是熱辣女郎。

你看，雞翅碗內，吃雞翅幾乎算不上主要項目。

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競吃展開，30分鐘狼吞虎咽，插播廣告，其間，我們的目光轉向另外一台攝像機Can Cam。這台攝像機聚焦人群中某位觀眾的胸部，圖像展示在超大屏幕上。

選手們吃的雞翅越多，攝像機好像越強悍。最先挑中的幾名女性早有凖備，大屏幕上一齣現她們的形像，立刻歡呼、掀開上衣。其中幾個人穿著特別挑選的特色文胸。

但是沒多久，攝像機和觀眾就變得更無情了。

Can Cam瞄凖的女性不再局限於專門的拉拉隊女郎、或者是那些特意搶鏡頭出風頭的人，而是普通的觀眾—身穿運動衣、頭戴針織帽、竭力躲鏡頭的那些女人。

一位婦女突然發現自己上了大屏幕，局促不安，揮揮手，好像要把鏡頭趕走。觀眾開始起哄，鏡頭還是一動不動。起哄聲越來越大，她意識到，不暴露一下是過不了關的。

裸露胸部也就只有半分鐘，攝像頭失去了興趣，轉向下一個受害者。

競吃進入最後幾輪，觀眾的注意力才轉向吃雞翅。

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其中一名綽號「虎翼」的選手已經吃到幾乎嘔吐。燒烤汁流得滿臉、滿鬍子。他幹嘔了幾下，但總算沒張嘴。

攝像機對凖「虎翼」一動不動。觀眾齊聲高呼，「你吐！你吐啊！」

大屏幕開始以慢鏡頭播出從前選手嘔吐的視頻。其中一則來自2011年，明顯最受觀眾歡迎。每秒26，000幀，粉色的嘔吐物看上去還是同樣的噁心。

「虎翼」想轉移視線但是為時已晚，一張嘴……看台上一片狂喜。

沒多久，就有選手顯出了王者風範：莫莉·斯凱勒，一名身材苗條、方臉盤的年輕女郎。她耳朵上戴著好多耳環，頭上裹著紅黑相間的方巾，吃掉第348個雞翅時，已經打破世界紀錄。

莫莉是唯一的一位女選手，也是唯一一位沒有刻意穿衣、起綽號的選手。

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從碗裏倒嘴邊，莫莉的手指以機械速度移動。其他的選手都是「動物」，吃掉好幾百個雞翅看上去好像還是很餓的樣子。不過，莫莉是機器。

坐在我們一旁的是法蘭克。他今年18歲，是「雞翅碗」的老觀眾。法蘭克給我們提供了一點背景信息。

「你們可能不知道吧，這個女孩有一次在2分44秒內吃掉一塊72盎司的牛扒。你能相信嗎？」說完，法蘭克繼續鼓掌、為選手加油。

我們忘記了攝像頭、忘記了脫衣舞女。大屏幕上，只有斯凱勒。最後，大喇叭宣佈斯凱勒獲勝：「來自內布拉斯加的家庭婦女 。」

沒有人要她撩起上衣。我們就顧得上狂叫她的名字了。

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莫莉·斯凱勒獲得22，000美元的獎金。她總計吃掉363個雞翅。

鼓掌聲結束，我們摩肩接踵地走出體育場。尼克對自己的快樂絲毫不加掩飾，他說，「絕對放縱。是吧？」

一群人推推搡搡地擠到我們前面。我問尼克他們是不是趕著去上班。

尼克嘲諷地說到，「今天脫衣舞俱樂部免費供應早餐。人們都知道。」

（編譯：蘇平）

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