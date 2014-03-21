人生七十不稀奇 英百歲老人數以萬計

Image copyright PA Image caption 到2012年，英國有超過50萬人年齡在90歲以上。

英國國家統計局說，2002-12年十年間，英國百歲老人人數增加了73%。

截至到2012年，英國超過百歲的人數是13350人。2002年，英國百齡老人為7740人。

英國國家統計局說，英國的人均壽命「男性和女性都達到了有記錄以來的最高水平」。

人生70不稀奇

如果死亡率保持在2010和2012年的水平，那麼今天出生的男嬰預計可活到78.7歲，女嬰82.6歲。

報告還說，現年65歲的英國男性預計平均可以再活18.2年，比30年前增加了40%。

現年65歲的女性可以再活20.7年，比30年前增加了25%。

國家統計局的報告說，最新的統計數字顯示了英國人口結構的變化。

2012年，英國有超過50萬人年齡在90歲以上。

截至到2012年的13350名壽星中，660人在105歲以上，英格蘭和威爾士是百歲老人最多的地區。

國家統計局的統計還顯示，英國男性的平均壽命每10年延長2.5歲，女性2歲。

在百歲老人人數與人口比例的國際排行上，英國排在西班牙、意大利和日本之後。

（編譯：白墨 責編：李莉）