倫敦金融城外語排行 中文地位大幅上升

Image copyright PA Image caption 隨著中國的業務不斷增加，倫敦金融城中講中文的人士越來越多。

隨著倫敦人民幣外匯交易中心地位不斷得到加強，金融城中講中文的人數也在大幅增加。

英國人力資源公司馬斯登（Astbury Marsden）最新調查顯示，在工作申請簡歷填寫最常用外語排行榜中，中文已經從第八位竄升到第四位。

調查還發現，廣東話進入前10位，在金融城雇員常用外語排行榜中位於第六。

馬斯登公司表示，倫敦金融城講普通話和廣東話的人數的增加，主要是因為亞洲市場業務以及中國在倫敦的投資不斷增加，投資銀行大量雇用具有這種語言能力的專業人士。

該公司常務經理喬納森·尼科爾森（Jonathan Nicholson）表示，「英國財政大臣奧斯本爭取與中國政府達成協議已經取得很大進展，計劃在倫敦設立西方國家第一家人民幣清算銀行。」

在倫敦金融城最常用外語中，法語，西班牙語和德語排在前三名。意大利語，印地語，阿拉伯語和葡萄牙語都進入前十名。

在該公司2013年的調查中，俄語在排行榜中位於第八位。

尼科爾森表示，「英國與俄羅斯保持非常重要的關係，倫敦甚至被稱為「泰晤士河畔的莫斯科」，俄語成為金融城最常用外語之一，也就不足為奇了。」

但是隨著烏克蘭危機進一步惡化，美國總統奧巴馬正在加大對俄羅斯的制裁，歐盟各國外長通過對俄羅斯的制裁措施，將對21名俄羅斯與烏克蘭籍對克里米亞獨立公投負有責任的人實施制裁，包括拒絕發放簽證及凍結資產。

（編譯/責編：路西）