記者來鴻：沙漠之舟-駱駝還是吉普？

Image copyright BBC World Service Image caption 在沙漠中，駱駝是重要的運輸工具。

騎著駱駝穿越漫漫沙丘，感受荒蕪大漠的遼闊與壯美，遙想海市蜃樓的浪漫與神秘。千百年來，沙漠，曾引無數詩人競折腰。不過，現代大潮洶湧澎湃，阿布扎比大漠的靜謐與魔力還能持續多久？記者在文化遺產節體驗傳統與現代的對撞。

她的美，是貝都因那種含蓄之美。漆黑的美目，從長長的睫毛後傳神、傳情。黃褐相間的金髮，輕盈的身段，修長的雙腿，身材凸凹有致、該胖則胖該瘦則瘦，周身上下散發著醇美天然的清香。

所有的男人都想和她「有一腿」。唯一的問題是，她的臀部下面掛著糞蛋。

她是阿布扎比沙漠中每年一度的「本·扎耶德·阿勒·納哈揚文化遺產節」的領銜主演。我可不是來看駱駝之美，而是要錄製一部關於納巴蒂詩歌的紀錄片。這是阿拉伯方言詩，涵蓋人生所有的重頭戲：愛情、詩歌、戰爭、宗教，當然，也少不了對駱駝抒發深情摯愛。

但是，沒多久我就發現，現代阿布扎比和原來想像中的大漠、駱駝之浪漫有多大的差別。

阿布扎比是阿聯酋最大的一個酋長國，人口將近一百萬，其中許多是來打工的外地人。遺產節是一系列文化活動中的一部分。從某種層面來看，這也是一種條件反射，面對強大的民工潮，希望能夠支撐傳統文化藝術。

阿布達比中心，熠熠生輝的摩天大廈、豪華酒店、購物中心鱗次櫛比。但是，驅車東行70公里，則是一片完全異樣的土地和沙漠小鎮。在這裏，你可以聽到風聲呼嘯，卻很少看到人的身影。

文化節為期兩周的大匯演，包括露天市場、傳統音樂、舞蹈、賽狗等。

即使如此，大漠中仍是一片靜寂。寬闊的營地、跑道，巨大的帳篷中懸掛著吊燈、鋪著厚厚的地毯、擺放著塑料座椅，但是，文化節仍然是空空蕩蕩。

猶如參加來賓寥寥無幾的婚禮，我勇敢地微笑著，聆聽我的陪同、酋長媒體小組工作人員穆罕穆德承諾，篝火、星光下吟詩，今夜，你的阿拉伯夢即將成真。

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阿布達比中心，熠熠生輝的摩天大廈、豪華酒店、購物中心鱗次櫛比

他給我端來一杯咖啡，然後，一邊衝著受話器發號施令、一邊匆匆離去。身邊，是靜寂、浩瀚的沙漠。

媒體帳篷內空空如也，有空調、有無線上網，到處可見與現代沙漠生活之矛盾。寬大的橫幅在風中搖曳，上面印著耳熟能詳的社交媒體標記。文化節上的媒體人忙碌地記錄著貝都因人的生活，更新臉書、刷微博、分享圖片。

我拿出手機，四條線！這裏的網絡信號比在倫敦還要好。

露天市場內，當地人擺出貝都因手工藝製品、古董小刀。身穿色彩鮮艷的傳統服裝、頭戴串珠頭飾的孩子們跑來跑去。

我和一位年輕女郎聊了起來，她的英語很流利、自信。女郎從拖地黑袍的口袋中拿出智能手機發郵件。

也許，這是我的錯？傳統文化也許並不意味著沒有現代科技，也許，貝都因生活也可以是創新，而不只是懷舊？

彷彿是要驗證我的想法一般，外面突然聚起一群人、一排飽經滄桑的四輪驅動，做好竟跑的凖備。車上的人搖下窗玻璃、凖備好手機拍照，就要跟著貝都因人的獵狗瞪羚狗開始賽跑了。

Image copyright BBC World Service Image caption 阿布扎比的手機信號在沙漠地帶都很強

阿布扎比的手機信號在沙漠地帶都很強

我跳上默罕默德的車，跟隨在其他汽車的後面，以令人頭暈目眩的速度飛奔在沙漠中。

終點處，我們跑上前去、想近距離看一看冠軍狗。不知道怎麼搞的，推推搡搡間，默罕默德堵住了酋長，突然間，我和獲勝獵狗的主人一起被推倒了酋長面前，去和這位身穿皮夾克、戴著雷朋反光太陽鏡、留著大鬍子的男人握手。

我好幾天沒洗頭了，身上那件破舊的毛衣有好幾個窟窿。不過，這位在桑赫斯特皇家軍校受過教育的酋長非常有風度、什麼也沒說。

黃昏時分，夕陽西下。我坐在駱駝毛織成的防雨篷下，聆聽詩人吟誦。面前精緻的瓷杯中，是那種喝下去保你幾天睡不著覺的咖啡。

沙漠生活變化無常，東西會被風吹走、被沙埋沒。文化記憶流傳在詩歌、藝術、以及對駱駝、獵狗天長日久的鐘愛當中。

我擔心，沙漠中的數字噪音會震耳欲聾；我擔心，電話信號、臉書帳號將填補沙漠的空曠。

我暗想，沙漠的靜寂與神秘還能持續多久？

（編譯：蘇平 責編：董樂）

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