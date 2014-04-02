英大臣:若中藥有效 可考慮納入NHS

Image copyright spl Image caption 英國醫療保健業監管機構去年8月曾發佈聲明，提醒消費者在使用中藥時務必謹慎。

《每日電訊報》報道說，英國衛生大臣亨特表示，如果有足夠的證據證明中醫藥對患者有益，則中醫藥有可能被納入英國全民醫療保險（NHS）系統。

該報說，亨特周二在議會回答保守黨議員提問時，暗示英國公立醫療機構可以探討中西醫結合的療法。

他強調，如果沒有充分的證據說明中醫有效，那英國納稅人的錢當然不能隨便浪費在那上。納入NHS的意思是患者可以享受免費診治。

報道說，英國醫療保健業監管機構去年8月曾發佈聲明，提醒消費者在使用中藥時務必謹慎。

英國衛生部一名高級官員去年12月邀請英國中醫藥行業要人參加一個獨立的中醫藥業者工作小組，就中醫藥在英國的前途展開評估並向政府提供意見和建議。

不過，文章指出，任何建議估計都將在下一次大選之後才可能提出。

（撰稿：郱書 責編：路西）