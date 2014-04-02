馬航MH370：英國核潛艇加入搜尋行動

Image copyright Royal Navy Image caption 英國「不懈」號核潛艇配備有非常先進的水下搜尋設備。

英國國防部宣佈，皇家海軍特拉法加（T）級核潛艇「不懈」號（HMS Tireless）和海岸勘探船「回聲」號（HMS Echo）先後抵達南印度洋，參與搜尋MH370的國際行動。

軍方早間表示，「不懈」號核潛艇目前已經抵達預定海域，並且已經開始尋找MH370機載黑匣子的工作。

載有239人的馬來西亞航空公司MH370航班3月8日凌晨在從吉隆坡飛往北京的途中突然失聯和失蹤，迄今已近一個月。

黑匣子的電池一般僅有可維持信號發射30天的電能。

水下搜尋能力

英國國防部表示，儘管「不懈」號是1984年入伍的老式核潛艇，但是仍然配備有非常先進的水下搜尋設備；有關方面還介紹稱，英國皇家海軍艦艇將與在當地海域的澳大利亞和美國海軍軍艦密切協同合作。

「回聲」號海岸勘探船預計星期三也能抵達預定海域開始搜尋工作。

與此同時，馬來西亞政府終於公布了MH370與吉隆坡指揮塔之間通話的全部記錄。 據悉，飛行通話記錄沒有顯示任何不正常。

馬來西亞政府稱，他們是根據衛星數據定論MH370在南印度洋墜毀。

不過，很多機上乘客的親屬迄今拒絕相信馬來西亞政府的推斷，並對信息公開程度表示極大不滿。

（編譯：晧宇 責編：路西）