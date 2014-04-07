八成英人望「報銷門」大臣辭職

Image caption 英國文化大臣瑪麗亞·米勒被指冒領巨額住房津貼

英國爆出的內閣文化大臣多領住房津貼事件愈演愈烈，近八成民眾民調表示望遇事大臣辭職；英國輿論同時也對現行議員自我監督機制公信力表示質疑。

繼近日再次爆出政府官員涉嫌多申報領取住房津貼報銷金風波後，保守黨籍資深內閣成員 —— 就業與養老事務大臣鄧肯·史密斯稍早公開承認，現行議員行為由議員相互監督的制度有失效之嫌，並損害議會的公信和形像。

鄧肯·史密斯說，議員們不應該被允許繼續「自己給自己的考試打分」。

日前，文化大臣瑪麗亞·米勒 （Maria Miller） 被指超額領取了議員可申領的住房補貼，並在接受調查期間採取不合作態度。

前任保守黨主席特比特爵士也已經公開呼籲米勒引咎辭職。

但是，當被問及米勒是否應辭職時，首相卡梅倫和保守黨主席夏普斯則都沒有直接回答問題，只是表示他們對米勒「滿足了議會的要求方面滿意」。

新「報銷門」

最新有關議員和內閣大臣涉嫌違規超額領取住房補貼的事件起源於《每日電訊報》的一個調查報道。

報道指稱說，文化大臣米勒將自己在倫敦的家登記為臨時住所，因而申領了90718英鎊的住房津貼。

英國法律規定，如果議員為議會或選區選民公事必須長期出差並在外地租房或買房，則可以申請到房屋補貼。

米勒實際住在倫敦，由於倫敦房價和房貸遠遠高過她在英格蘭北部選區的臨時住所，因此她被指「鑽空子」，故意將倫敦的家申報為臨時住宅，以便領取更高的住房補貼。

官官相護？

媒體報道指出：最初負責調查事件的議會獨立調查員認定，米勒至少通過調換永久住所和臨時住所的方式，多從納稅人那裏領多取了45800英鎊；然而，議會道德與紀律委員會在最終斷定米勒超額領取的款項僅為5800英鎊。

議會委員會的判決立即引發公眾和媒體的強烈不滿，認為由議員，甚至是同一黨派的議員自己審查自己的程序本身就缺乏公信力。

米勒此前已經公開就她在調查期間採取的不合作「態度」道歉。

儘管包括首相卡梅倫在內的很多保守黨資深官員均表示會繼續支持米勒，但是來自民間和反對黨方面的反對聲音不斷。

不少公眾甚至要求英國警方 —— 蘇格蘭場介入有關米勒「嫌疑詐騙」的刑事調查。

周日（4月6日）最新民調顯示，78%的受訪民眾認為米勒應該辭職。

（編譯/責編：晧宇）