愛丁堡科學家扭轉老鼠器官老齡化

Image caption 科學家在試驗中使用了轉基因小鼠，並用化學品來增加它們的蛋白質水平。

愛丁堡大學的科學家首次成功地讓一隻活動物的一個衰老器官變得更年輕。

人們希望，這一發現可以為將來修複包括心臟和大腦在內的人類衰老器官鋪平道路。

據《愛丁堡晚報》（Edinburgh Evening News）報道，愛丁堡大學的英國醫學研究理事會再生醫學中心的研究人員通過操縱動物基因成功地讓一隻衰老小鼠的胸腺獲得新生。

位於心臟附近的胸腺對免疫系統至關重要，因為它可以生產抵抗感染的T-細胞。

但是，人類到了70歲時，胸腺就會急劇萎縮，使免疫系統的效能降低。

這就意味著人們在變老後將失去抵抗諸如流感病毒感染的能力。

愛丁堡大學的這個研究小組把研究目標對凖了蛋白質FOXN1。該蛋白質幫助控制胸腺重要基因的開啟。

他們在試驗中使用了轉基因小鼠，並用化學品來增加它們的蛋白質水平。

結果顯示，獲得再生的胸腺比未受到治療的小鼠的胸腺體積大兩倍。

（編譯/責編：尚清）