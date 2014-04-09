英國文化大臣米勒因「報銷門」辭職

Image copyright PA Image caption 米勒說，這場爭議「已經干擾了本政府正在從事的工作。」

英國文化、媒體和體育大臣瑪麗亞·米勒因違規報銷議員開支醜聞與周三（9日）宣佈辭職。

在寫給首相卡梅倫的一封信中，米勒說這場爭議「已經干擾了本政府正在從事的工作。」

卡梅倫說，他希望米勒能夠「在適當的時候」重返內閣。

瑪麗亞·米勒被指超額領取了議員可申領的住房補貼，用納稅人的錢來資助其父母的住房開銷。

最初負責調查事件的議會獨立調查員認定，米勒至少通過調換永久住所和臨時住所的方式，多從納稅人那裏領多取了45,000英鎊。

然而，議會道德與紀律委員會在最終斷定米勒超額領取的款項僅為5,800英鎊，並要求她退還這筆錢。

這一決定在英國政壇引發強烈反應，並呼籲改革調查有關議員違規指稱的方式。

議會道德與紀律委員會還批評米勒在接受調查期間的「態度」違反了議會行為凖則。

米勒曾向該委員會道歉，但被批道歉聲明過於敷衍。

卡梅倫的官方發言人說，首相和米勒在周二夜晚討論過她的前途，周三早晨她就正式辭職了。

英國教育大臣高夫說，他對米勒辭職的消息感到「悲傷」。

高夫說：「米勒在任期間做了許多勇敢的和正確的決定，包括讓同性戀伴侶享有同異性戀伴侶一樣的結婚權利。」

米勒辭職的消息是在英國議會復活節休會前的最後一天宣佈的，也是在議會舉行例行的首相問答的同一天宣佈的。

預計，卡梅倫將因這一事件面臨越來越多的政治壓力。

（編譯/責編：尚清）