威廉王子與凱特婚禮蛋糕切片被拍賣

Image copyright PA Image caption 王室婚禮蛋糕被裝在精美金屬盒子裏。

英國威廉王子和凱特2011年在婚禮上宴請賓客的水果蛋糕，其中的一片現在以420英鎊的價格拍賣成交。

在諾丁漢郡（Nottinghamshire）的王室特製包裝公司（Crown Speciality Packaging）2011年為婚禮蛋糕製作精美金屬盒，讓參加婚禮的賓客能夠將切片的婚禮蛋糕帶回家。

被拍賣掉的這一片蛋糕是這家公司一位前任員工的，當時他獲贈這塊蛋糕作為設計金屬盒的答謝禮。

59歲的裏查森（Adrian Richardson）表示他是公司裏少數獲贈蛋糕謝禮的其中一人。

這片王室婚禮蛋糕的拍賣預估價格介於50至150英鎊之間，最後由一位意大利買家以420英鎊標下。

去年11月，另一片威廉和凱特婚禮蛋糕在美國以2,000多英鎊的價格賣出。

威廉王子和凱特的八層婚禮蛋糕是由萊斯特郡（Leicestershire）的女蛋糕師傅凱恩斯（Fiona Cairns）製作的。

凱恩斯說，這個八層婚禮蛋糕是在白金漢宮內製作的。

Image copyright Image caption 威廉和凱特2011年在倫敦西敏寺舉行婚禮。

（編譯：友義 責編：尚清）