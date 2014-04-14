袁亞非：三胞集團將拓展弗雷澤海外市場

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收購英國百貨公司弗雷澤的中國三胞集團創始人兼董事長袁亞非表示，他有意擴展弗雷澤（又譯福來莎）的海外市場，尤其是在中國的市場。

三胞集團與英國老牌百貨公司弗雷澤周日（13日）發表聯合聲明稱，三胞以四億八千萬英鎊收購弗雷澤89%的股份。

總部設在南京的三胞集團是上海證券交易所上市公司。弗雷澤是具有165年歷史的英國百貨公司。

三胞集團掌門人袁亞非說，最終敲定通過旗下百貨公司新百集團實施這筆交易是中國零售企業在海外的規模最大的收購項目，具有里程碑意義。

他表示，有意擴充弗雷澤百貨公司的海外市場，尤其是在中國的市場。

目前，弗雷澤在全英國和愛爾蘭擁有60家分店，在阿布扎比有一家分店。

49歲的袁亞非說，「弗雷澤在英國和海外是一個強大的和具有標誌性的傳統品牌，並且具有卓越的時尚根基。」

弗雷澤百貨公司的執行主席唐·麥卡錫說，這一收購措施翻開了「極其令人興奮的篇章」。 一旦這筆收購交易完成，他將卸任。

他補充說，整個收購過程預計將花四個月完成，而且將結束弗雷澤在倫敦證券交易所上市的計劃。

2006年私有化的弗雷澤百貨公司說，他們並不期待收購計劃將給公司雇員帶來任何日常變化。

聯合聲明還證實，英超球隊紐卡斯爾聯足球俱樂部的老闆麥克·阿什利有意購買弗雷澤剩餘的11%股份。

但聲明說，如果阿什利成功收購剩餘股份的話，他在公司的戰略發展方向上不會有任何發言權。

（編譯/責編：尚清）