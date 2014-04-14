英媒：中國買家如何助長倫敦樓市泡沫？

Image caption 據信來倫敦買房的中國買家相中的是出租回報。

中國買家推高倫敦房價？至少這是英國部分媒體和不少公眾的印象，「中國人把英國人擠出房市」的說法頗有信眾。

沒有權威數據證實，但有不少零散的事例佐證。

路透社說，倫敦房產再現泡沫誰都不奇怪，但值得關注的是現在的泡沫跟以前有所不同 – 倫敦一處偏遠的新樓盤在香港推銷，對象大部分是投資者，有人著眼長期，有人目標明確，就是炒樓花。

炒樓花只需放10%定金，等大約一年時間，新樓建成後即出手賺利。長期投資，看好的主要是出租收益率超過5%的投資回報。

回暖

自2009年3月英國住房價格觸底反彈以來，外國投資資金蜂擁而至。英國地產登記部門數據顯示，過去5年裏，倫敦市中心肯辛頓和切爾西房產增值了75%；地段較差的地區房價也有20%左右的漲幅。

市場決定價格。據路透社報道，泡沫業已嚴重的市中心肯辛頓去年房價跌了5%，外圍地區的房價則漲10%左右。最貴地段的房屋出租回報現在頂多3%，而外圍地區仍有至少5%。

倫敦房產中介Knight Frank的數據顯示，大致在這段時間，倫敦許多地方價格低於1百萬英鎊的房產有7.5%被中國大陸買家拿下；2010年，這個比例是2.7%。

上海一個房地產網頁預計，到2016年，倫敦地產市場上最大的「外籍軍團」將不再是新加坡人，而是中國人。

部分原因是中國的外匯管制今後預計將逐年寬鬆。據英格蘭央行預計，中國在海外的投資在GDP中所佔的比重將倍增。

在這幅動態圖景中，最活躍的當數各類中介機構。

路透社引述熟悉行情的業內人士說，3年前，在中國大陸舉辦的國際房產展銷會只有7場，現在則有200個這類展銷。面對既不說英語又很不熟悉英國當地環境的，但對投資英國房產滿腔熱情的潛在客戶，有些無良推銷員忍不住在圖片上做點手腳，比如讓倫敦金絲雀碼頭看上去就挨著倫敦塔橋，實際上兩地隔著3英里。

極端的上當受騙的例子包括一名倒霉的投資者最後發現自己買的房根本不在倫敦，而在林肯郡。

降溫

面對房產泡沫，英國和中國的決策者都在設法讓市道降溫。

英國財相奧斯本首先要弄清楚的是，外國熱錢湧進英國樓市，這事重要不重要。

一種觀點是賣樓花有助於吸收海外資金推動英國房產供應擴大，但也有業者注意到，倫敦許多樓花在中國賣時已經加了溢價。

英國財政部最近採取了一系列給市場降溫的動作，比如對外國投資者開徵增值稅，外國投資者通過英國公司買房置業者收15%的印花稅（一般印花稅在1%-3%）。有些地方政府也開始對外國業主在倫敦的空置房產開徵較高的房產稅。

不過，鑒於中英官方往來的熱絡程度，市場預計「泊」進倫敦樓市的中國錢將會持續增多，「倫敦黃金地段」的概念將來可能從市中心擴展到郊區。

（撰稿：郱書 責編：路西）