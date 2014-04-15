統計局：英國通脹連續第六個月下跌

Image copyright PA Image caption 今年三月服裝鞋帽的價格漲幅比去年小。

英國國家統計局（ONS）4月15日公布的數據顯示，三月通脹跌至四年半以來最低水平。

消費物價指數（CPI）從二月的1.7%降到1.6%，連續第三個月低於英國央行的目標通脹率2%，也是2009年10月以來最低點。

這也是通脹連續第六個月下跌。

三月份零售物價指數（RPI）從二月的2.7%降到2.5%。

統計局說，壓低通脹的主力是汽油價格下跌。今年三月汽油價格和二月持平，去年三月一升汽油比二月貴2.2分。

BBC首席經濟事務記者皮姆（Hugh Pym）說，工資漲幅超過通脹的日子很快將再現。

通脹減速意味著平均工資漲幅和通脹率之間的差距將繼續縮小。

不過，消費者可能需要再過一段時間才能體會到生活水平的改變。

統計局將於周三公布截止今年二月的最新平均收入數據。

市場人士認為通脹減速使得央行貨幣政策委員會在決定是否提息時有更大的迴旋餘地。

英國的基凖利率（base rate）自2009年3月降到歷史最低的0.5%以來一直沒有上調。

（編譯：郱書 責編：尚清）