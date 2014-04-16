倫敦發廊開"金正恩頭"玩笑引來朝官員

Image copyright BBC World Service Image caption 倫敦西區一家發廊的這個理髮招貼吸引了不少遊客。

倫敦西區伊林（Ealing）的一家發廊拿「金正恩頭」當理髮招貼，下書「頭髮特別糟糕的一天」，結果引來朝鮮外交官登門造訪投訴。

朝鮮官員到這家發廊要求見發廊經理，質問發廊為什麼用他們的領袖像當理髮招貼，並要求把招貼撤下。

發廊經理對朝鮮官員說「這裏不是朝鮮，這裏是英格蘭。我們是在一個民主的國家。請你們出去！」

發廊的一位理髮師說，經理叫這些朝鮮官員離開並向警方報告。

倫敦警方說，朝鮮使館事後也聯繫了警方。

發廊說，招貼海報是為了宣傳發廊4月份推出的一項男子理髮優惠活動。正好最近有新聞說朝鮮男子只能剪一個髮型，於是招貼就詼諧了一番。

發廊的「金正恩頭」招貼4月9號剛掛出去，但不成想朝鮮使館離發廊只有10分鐘的路程，招貼掛出去的第二天就招來了朝鮮官員。

不過發廊說，自那次朝鮮官員的造訪之後，他們再也沒有過任何麻煩。發廊的招貼海報現在成了吸引遊客的一景。

發廊的理髮師對BBC說，許多顧客覺得招貼海報十分好笑，還有人專門到店裏來讚揚這個海報，不過至今還沒有人要求理個「金正恩頭」。

（編譯/責編：李莉）