記者來鴻：外號橫行的索馬里

Image copyright BBC World Service Image caption 「白頭」馬洛齊

俗話說，親不尊、熟生蔑。但在西方國家，人們一般不會取笑同事、朋友的身體特徵，更不要說以此給人起外號了。不過，索馬里人可不扭捏。在總統辦公室做顧問的馬洛齊警告說，外號橫行，膽小、害羞者不宜。不過，被起外號，也是一種榮幸。

摩加迪沙。那天，我領到了總統辦公室的工作證，細細一看，我知道，自己總算被接受了。

這段過程，用了一年的時間。

你看，胸卡上白紙黑字—總統辦公室，國際媒體顧問，賈斯廷·馬洛齊。我的名字旁邊有一括號，裏面是兩個索馬里字Timo Cadde，直譯「白頭」。

索馬里人給人起外號的傳統根深蒂固，但是，過去一年間，我離外號最親密的，就是被人叫做Gaal，或者Infidel--異教徒，兩者之間區別不大。

不管是白人還是黑人，這個字眼泛指非穆斯林人，比如Gaal，過來！那個Gaal哪兒去了？等等。

「白頭」雖然不是世界上最動聽的外號，但是，任何情況下，我都寧願被叫白頭、而不是異教徒。

第一次碰上索馬里人叫外號，是和清潔工的一次接觸。她來打聽給我們送午餐的那個「法魯」哪去了。

我以為女工搞錯了，解釋說，「他叫阿布法塔。」

女工使勁搖搖頭、豎起兩個手指，頑固地說，「不對，法魯，他就是法魯。」

Image copyright BBC World Service Image caption 總統發言人、資深顧問「小不點兒」在綽號「大頭」的總統畫像前留影

在索馬里語中，法魯的意思是「缺了手指」。幾年前，總統府受到基地組織在當地的分支「索馬里青年黨」的炮轟，阿布法塔受傷，丟了兩根手指。

同情心哪兒去了？

聽我來解釋一下。總體上講，索馬里人可不是那種膽小、害羞的人。給人起外號，絕對不會扭扭捏捏、小裏小氣。

總統辦公室內，我的前任也是英國人，他有唇裂，因此，在那兒工作期間，別人就管他叫「兔唇」。索馬里人還很願意助人為樂，說話時拿手指著嘴唇、生怕對方聽不懂。

給人起外號，通用凖則是觀察外表，一般都是貶義。

這裏的牙醫行業有待改進，所以，許多索馬里人被叫做「豁牙」、或是「斷齒」。脫髮？那肯定是「禿子」。

索馬里人還比較恐外，外國人通常也受到另眼看待。

Image copyright BBC World Service Image caption 還是該叫「總統先生」？

比如，中國人人稱「小眼睛」，阿拉伯人被叫做「紅耳朵」。

我來摩加迪沙之後，曾經遇到過「內八字」、「結巴」、「矮子」、「小不點兒」。

臭名昭彰的索馬里海盜「大嘴」阿維恩在比利時被抓獲之前，我有一次曾經在餐館和他一起吃龍蝦。各位，「大嘴」真是名不虛傳啊。（譯者注，2013年10月，「大嘴」在布魯塞爾被捕。）

我有一個好朋友，他是總理辦公室的高級官員，外號「白眼兒」。

索馬里人「幸災樂禍」的本領也不能小看。一段時間以前，我有幾位同事一起去烏干達出差，回後來興高采烈地給我們講了一個同事追索馬里女郎的故事。

這位年輕的男同事很英俊，不過，一邊兒臉頰上有一道大疤。他開始和女郎套近乎，突然，女郎看到了他臉上的疤痕。瞬間，神態大變。

她輕蔑地看著小伙子，咆哮一句，「做夢呢，疤臉」，轉過身，走了。浪漫，就此畫上句號。

經過20多年的內戰，索馬里有很多傷殘人。所以，你經常會碰到外號「瘸子」、「殘廢」、「獨腿兒」的男人。順便說一句，有外號的大多是男人。

眼疾發病率比較高，因此，不少人叫「斜眼兒」；視力有缺陷—「瞎子」，聽力受損—「聾子」。

外號總匯 兔唇，殘疾，斜眼兒，聾子，大屁股，射門，結巴，小眼，

但是，也有人非常欠缺紳士風度，管臀部豐滿的女性叫「大屁股」。

通常情況下，女人不會被起欺侮性外號。「鑽石」是女士常見的外號之一，還有「甜甜」、「金嗓子」「金子」、「大眼」等。

我最喜歡的外號是什麼呢？這當屬我最近聽說的那位索馬里裔美國人了。他門牙間有條很寬的縫，「射門」這個外號，非他莫屬。

一天，我和索馬里朋友穆罕穆德聊起了外號問題。我說，在英國，有些外號會惹禍，要是別人感覺自己被冒犯，可以叫警察。

他鼻子了哼了一聲，說，「你知道要是有人叫警察會出什麼事嗎？警察來了，看看抱怨的人，凖會問，你什麼毛病？」

「他管你叫獨腿兒啦？又能怎樣？你不就是只有一條腿嘛。這是真主的決定。別浪費我時間了。」

(編譯：蘇平 責編：李莉)

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