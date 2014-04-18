英格蘭最後一家捲煙廠關門外遷

Image caption 捲煙廠鼎盛時期老闆請工人外出度假（圖片由諾丁漢市政府提供）

位於諾丁漢的帝國捲煙廠是英格蘭境內最後一家捲煙廠。

管理層表示，由於香煙銷售減少，黑市盛行，決定關閉在諾丁漢的捲煙廠，將生產搬遷到英國以外的地方。

雖然直接受影響的是廠內540名雇員，但很多人認為這一決定將給諾丁漢的經濟帶來衝擊。

帝國捲煙廠在1930年代鼎盛時期雇佣約7000名員工，每天生產1百萬支香煙，數十年間都是諾丁漢最大的企業之一。

當年帝國捲煙公司在諾丁漢有三個工廠，有的家庭好幾代人都在捲煙廠工作。

1870年代，諾丁漢的約翰·普雷爾先在自己的商店出售包裝好的煙草，之後買下了自己的第一家捲煙廠。

他去世時，他的兩個兒子繼承了生意，捲煙廠與另外12家公司一起合併成為帝國煙草公司。

帝國煙草公司的總部如今雖然仍然設在布里斯托，不過那裏的最後一家工廠也在2010年關閉。

諾丁漢的帝國捲煙廠關閉後，如今在英國的捲煙廠只剩下由日本煙草國際公司設在北愛爾蘭的工廠了。

諾丁漢大學英格蘭地方歷史教授約翰·貝克特說，維多利亞時代福利一直是企業的重點。

管理層請工人們出外度假，還修建運動設施希望能增加生產量。

隨著人們的健康意識日益增強，煙草業的衰敗並不令人意外，不過捲煙廠給工人免費香煙卻造成了健康問題。

吸煙和健康行動團體人士表示，帝國煙草公司一直是英國最賺錢的企業。它留下來的傳奇之一應該是幾十年來讓員工抽煙造成雇員吸煙成癮和疾病。

「這一致命的傳奇故事在工廠關門很久之後還將繼續流傳。」

（編譯/責編：羅玲）