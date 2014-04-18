英擬新稅為房市降溫 中國買主稱不在乎

Image copyright Getty Image caption 過去一年裏，中國大陸買主投資英國房產的金額約為35億英鎊。

英國政府擬引入的新的房產稅不會影響中國大陸人進軍英國房市的步伐。

房地產律師和業內人士認為，中國人到英國購置房產的胃口不會受英國政府新的徵稅提議的影響。

衛達仕律師事務所（Withers）在香港分部的格拉維斯律師對《南華早報》分析說，「大陸人仍會照舊到英國買房子，不過可能會調整購置過程的操作」。

香港一家專門從事英國物業代理諮詢公司Real Asset Boutique的負責人伍德沃德說，中國大陸的買主進軍英國房市的人數過去幾年來猛增。

伍德沃德估計，過去一年裏，中國大陸買主投資英國房產的金額約為35億英鎊。

國際軍團

來英國，特別是首都倫敦購置房產的不僅是中國人。倫敦享有的安全投資信譽、透明的法律機制以及在房地產市場長期的良好表現，使得倫敦成為國際買家的投資首選。

換句話說，在外國投資者眼裏，倫敦的房地產已經成為股票期貨、倫敦的房子已經成為國際儲蓄貨幣。

安永會計事務所（EY）最新分析報告稱，由於來自海外的購房者大舉入市、抬升房價，使得倫敦房產市場已開始呈現「泡沫狀情況」。

分析顯示，英國購房者的購房借貸已經達到或超過金融危機前水平；分析預測，如果沒有政策性干預，倫敦房價2018年將達到平均每座60萬英鎊（約99萬美元）。根據英國土地註冊局（Land Registry）統計，目前倫敦平均房價為40.4萬。

增稅減溫

外國買主大舉進軍倫敦房市，一代倫敦人被擠下房產階梯的局面，引起了從政界到民間的爭議。

不少議員呼籲建築商停止先在海外發售樓花的做法，新房應該先在英國國內、至少是國內海外同時發售。

建築商則強調說，海外發售樓花是融資的重要手段，多虧了像中國、香港、新加波等地的現金買主，他們是倫敦多蓋房的「財神爺」。特別是建築公司在招標時都要承諾，任何一個房產項目都要保障一定比例的便宜住房。

對外國購屋者課以重稅、限制購買慾望的呼聲也此起彼伏。

英國財相奧斯本日前宣佈，從2015年4月一日起，外國人在英國擁有的房產，在出售時的增值部分，要交稅。

現行的法律只要求英國公民的第二房產出售時交增值稅，一般在28%左右。

伍德沃德說，新稅對中國大陸買主不會產生大的影響，因為新征收的稅不是在購買房產的時候，而是賣房時的增值稅。

（文字：白墨 責編：路西）