小貝現身北京 推動中國青少年足球

Image copyright z Image caption 中國足協主席蔡振華，中國宋慶齡基金會主席胡啟立，貝克漢姆出席啟動儀式。

由大衛•貝克漢姆支持的中國青少年足球基金於4月21日在北京正式啟動。

曾經擔任前英格蘭國家隊隊長的貝克漢姆、中國宋慶齡基金會主席胡啟立和中國足協主席蔡振華一道出席了在人民大會堂舉行的啟動儀式。

這是貝克漢姆自2013年3月被任命為中國超級聯賽以及中國青少年足球發展大使以來第三次造訪中國。

貝克漢姆說他一直致力於在世界各地推進青少年足球交流與發展，他希望自己可以更多的參與推動中國青少年足球發展的進程中。

貝克漢姆說：「我很自豪能夠參與並一直推動青少年足球運動，這顯然是我融入孩子們的一部分，我與基金會共同帶給孩子們一個美好的生活，讓他們有機會在喜歡的設施中訓練。」

中國足球近年來腐敗醜聞纏身，影響了其在中國的流行與發展。

中國當局一直努力推動足球的發展，社會組織和公眾人物的支持是至關重要的。中國足協副主席張劍如是說。

張劍說：「中國足球的發展離不開如宋慶齡基金會這樣的社會組織的長期支持，也受益於像貝克漢姆這樣的公眾人物的鼎力協助。我們可以說，自從貝克漢姆先生擔任了中國超級聯賽以及中國青少年足球發展大使以後，他就和中國足球緊密相連了。」

宋慶齡基金會是以宋慶齡夫人（1893-1981）名字命名的一家基金會，致力於推動中國青少年足球的教育和發展。

新設立的基金的宗旨是推動中國青少年足球事業的發展，共同促進中英兩國青少年在文化、體育等領域的交流與合作。

（編譯：趙新悅 責編：尚清）