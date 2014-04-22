斯里蘭卡遣返菩薩刺青英國遊客

Image copyright AFP Image caption 有的西方人自認為是向菩薩致敬，但是卻被認為是褻瀆神明。

英女子因為身上有菩薩刺青而被斯里蘭卡拒絕入境並遣返。

納奧米·米切爾·克勒曼周一搭機抵達斯里蘭卡，但是在見到她右臂上的菩薩與蓮花座刺青之後，官員立即將她逮捕。

斯里蘭卡官方對侮辱佛教的行為採取非常嚴厲的態度，克勒曼被送往拘留中心等待遣返。

佛教是斯里蘭卡多數人口--辛哈羅人的主要信仰，因此對運用菩薩的形像格外敏感。

今年三月，斯里蘭卡首都科倫坡國際機場的移民官員也曾經因為「言語對菩薩不敬」而拒絕一名臂上有菩薩刺青的英國男子入境。

該男子說，他對斯里蘭卡當局的做法感到驚訝，因為他自己不但篤信佛教，更把菩薩的刺青視為對菩薩最高的致敬。

英國駐該國最高專員公署說，已經知道克勒曼的情況，並且已經對其提供協助。

兩年前，一名法國遊客因為親吻佛像而被判緩刑兩年。

英國政府的旅遊提示特別提醒公民注意並警告公民旅遊時不要在佛像前拍照留念。

過去幾年，在斯里蘭卡境內的激進佛教團體帶領之下，攻擊該國境內穆斯林和基督徒少數族裔的暴力事件大為增加。

（撰稿：威克，責編：尚清）