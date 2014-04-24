英婦騙領5萬救濟金周遊世界生活奢華

Image copyright Getty Image caption 特蕾西在阿根廷成立了一家旅遊公司，不僅自己管理公司，有時還為婚禮拍照。

英國騙取政府的生活救濟（Income Support）和住房津貼（Housing Benefit）等福利金的案子層出不窮，下面就是一例。

這名52歲的婦女特蕾西·約翰遜（Tracy Johnson）自稱患有「廣場恐懼症」（agoraphobia），在騙領5萬英鎊救濟金的同時周遊世界，還寫書出版。

家住威爾士南部的特蕾西說，自己患上了一種非常厲害的罕見的病，叫做「廣場恐懼症」（也有譯為「空曠恐懼症」的），連出家門都不行。

但在法庭受審時，檢控方說，特蕾西實際上過著「香檳生活方式」，在印度、美洲和歐洲旅遊，還撰寫旅遊指南、烹飪書籍和浪漫小說。

騙領近5萬英鎊

她花了4個月時間在印度度假，然後前往美國紐約購物，又到西班牙首都馬德里消磨了一段日子。

在領取英國冬季救濟金的同時，特蕾西本人實際上在阿根廷，她在那裏成立了一家旅遊公司，不僅自己管理公司，有時還為婚禮拍照。

她告訴負責發放福利救濟金的官員說，在沒人幫助的情況下，她無法自己行走5米以上的路程，但是在那之後的第二天，她就去倫敦市中心玩了兩天。

本月（2014年4月）早些時候，威爾士南部一家法庭的陪審團裁決，特蕾西被指控的13項罪名全部成立。

這些罪名中包括騙領殘疾人生活津貼、騙領生活救濟金、騙領住房津貼、免交地方政府稅等，總共涉及金額4.8萬英鎊（合人民幣50多萬元）。

星期三（24日），特蕾西被法庭判處入獄一年，檢控官安德魯·潘海勒（Andrew Penhale）說，這是他經手的最令人氣憤的福利救濟詐騙案。

潘海勒先生說，特蕾西欺騙的是政府向最弱勢公民提供的救助系統，她用納稅人的錢過著闊綽奢侈的生活，周遊世界。

「香檳生活方式」

她在5年的時間中，每個月騙領1千多英鎊的救濟金，但與此同時，她卻在外國旅遊，或者在國外工作，她甚至在南美有一家自己的旅遊公司，還兼職婚禮攝影師。

特蕾西在2011年還寫了一本名為《布宜諾斯艾利斯最後的探戈》的書，描述她自己作為一個英國婦女在阿根廷的生活。

這還不算，特蕾西在國外過著闊綽生活時，時常在社交網站上炫耀自己的「香檳生活方式」。

後來被檢控方作為她行騙證據之一的Facebook的一個留帖說：「我是個被寵壞的女孩，現在在』喜瑪拉雅溫泉』吃午飯，這裏一頓飯的價格是印度兩星期的工資。」

她的銀行對帳單顯示，在6個月時間中，她在阿根廷的取款機上提取了大量現款，但沒有一筆交易是在英國進行的。

雖然特蕾西無法為她撰寫導遊書找託辭，但她辯解說，有人在南美國家盜用了她的銀行賬戶，她自己在那段時間裏一直躺在威爾士家中的牀上。

她還堅稱，在倫敦市中心購買的奢華物品，都是她十幾歲大的兒子去倫敦時買的。

很可惜，法庭的陪審團成員們沒有一個相信她說的是真話。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）