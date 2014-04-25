整容手術「不會解決自信心問題」

Image copyright None Image caption 胸部手術是最常見的整容手術

英國心理學家表示，整容手術不會解決因為外表而引起的自信心問題。

英國心理醫生肯尼為一些考慮整容手術的人，以及已經接受過整容手術的人進行過許多心理諮詢。

她對BBC新聞表示，在接受整容手術之後，病人們的心理問題仍然存在。

她說，「他們以為改變外表就能改變內心的問題，但其實並不是這樣。」

自信心

肯尼說，因為不滿意自己外表而缺乏自信心，並不會因為整形整容成自己想要的樣子就會有自信心。

「對自己缺乏自信心是一個很複雜的心理問題，在接受整容手術前必須要先面對這個心理問題，再決定下一步。」

她說，研究表明缺乏自信心的人接受整容手術後，經過長時間之後仍然會有各種心理問題。

現在有越來越多的年輕人考慮通過整容手術來改變外表，增加自信心，她對這個現象感到擔憂。

情緒問題

英國美學整容協會表示，年輕人比較容易產生情緒問題和缺乏自信心。

英國美學整容協會去年進行了50,122次整容手術，比2012年增加了17%。

雖然沒有年齡統計，但該協會表示有越來越多年輕人想要進行整容手術。

整容協會建議，年輕人在考慮整容手術之前，應該嘗試以其他方法解決他們的心理問題。

（編譯：友義 責編：橫路）