英國核潛艇撤出MH370搜尋行動

Image copyright Royal Navy Image caption 英國「不懈」號核潛艇配備有非常先進的水下搜尋設備。

英國皇家海軍核潛艇「不懈」號撤出搜尋MH370的國際行動。

皇家海軍特拉法加（T）級核潛艇「不懈」號（HMS Tireless）和海岸勘探船「回聲」號（HMS Echo）四月初先後抵達南印度洋，參與搜尋失蹤MH370航班。

「不懈」號核潛艇利用其特別聲納裝備，幫助為尋找MH370機載黑匣子定位。

但澳大利亞搜尋組織者宣佈「不再有希望」探測到新的黑匣子電子信號後，英國決定撤出「不懈號」的參與行動。

皇家「回聲」號目前駛往澳大利亞西部港口進行補給。

載有239人的馬來西亞航空公司MH370航班3月8日凌晨在從吉隆坡飛往北京的途中突然失聯和失蹤，迄今已近一個月。

黑匣子的電池一般僅有可維持信號發射30天的電能。

具有挑戰性

皇家「不懈」號潛艇指揮官格里菲茨形容搜尋工作「具有挑戰性」。

他說，在極其惡劣的環境下，「不懈」號在16天中搜索了7000平方海里的水域。

他說，他為艇員的職業精神和熱情而自豪。

英國皇家「不懈」號核潛艇是參加馬航MH370 搜索行動的唯一潛艇。

儘管「不懈」號是1984年入伍的老式核潛艇，但是經過不斷更新，配備有非常先進的水下聲納設備。

澳大利亞搜尋協調中心發表的一份聲明說，探測到電子信號的周圍6平方英里的海域的搜索工作將在幾天內完成。

（文字：白墨 責編：路西）