倫敦地鐵罷工 通勤族苦不堪言

Image copyright l Image caption 部分倫敦地鐵線路仍維持運營，但班次減少，許多站點不停車。

抗議關閉地鐵售票處計劃，倫敦地鐵舉行大罷工，員工上班「嚴重受阻」。

英國鐵路海運交通工會（RMT）宣佈，倫敦地鐵工作人員進行48小時罷工。

罷工從英國夏時制星期一（28日）21點開始，到星期三（30日）20點59分結束。

但罷工造成的交通影響可能會持續到星期四清晨。

這場勞資糾紛是由倫敦地鐵公司（London Underground）決定關閉倫敦所有260個地鐵售票處，裁減960個工作崗位引發的。

倫敦交通局說，它希望能維持正常運營的40%-50%，盡可能增加巴士和泰晤士河船運，但它建議乘客出門前先查詢有關信息。

Image copyright l Image caption 地鐵站外排起長龍。

Image copyright l Image caption 想搭巴士上班也不容易。

Image copyright l Image caption 今天倫敦街頭的自行車特別多。

Image copyright l Image caption 倫敦的通勤族下周還可能面臨72小時罷工。

關閉地鐵售票處的計劃是去年由倫敦市長約翰遜和倫敦地鐵公司總經理布朗宣佈的。

約翰遜先前曾反對他的前任提出的關閉40個地鐵售票處的計劃，但後來認為有必要裁減地鐵售票處，因為越來越多的乘客選擇使用Oyster交通卡和非接觸智能卡付費，對紙票的需求大減。

但工會說，地鐵工作人員減少，行動有困難的乘客和殘障人士可能會因此得不到他們應得的幫助。

工會說，如果倫敦地鐵公司同意就關閉地鐵售票處計劃舉行公眾諮詢的話，就可以停止罷工。

倫敦市長約翰遜譴責罷工行動，表示關閉售票處會按計劃進行。

如果工會與地鐵公司不能達成妥協的話，工會還將從5月5日開始舉行72小時的罷工。

（文字：白墨 責編：董樂）