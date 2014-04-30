英國養老院被揭虐待後有員工被開除

Image caption 視頻顯示看護人員對被看護者態度惡劣

BBC廣角鏡記者秘密調查發現英格蘭一家養老院發生虐待和疏忽後，這家屬於英格蘭最大的養老院之一的機構開除了一名員工，7名雇員被停職。

在位於埃塞克斯郡Old Deanery養老院拍攝的視頻顯示那裏的被看護者受到嘲笑、粗魯對待，還有人被扇耳光。

這家養老院說，「對於指稱趕到震驚和悲傷。」

BBC記者看到的「護理質量委員會」的數字顯示，英格蘭許多養老院雖然在2011年後受到過警告，但仍然有1/3的養老院沒有達到基本的標凖。

位於Braintree有93張牀位的的養老院受到護理惡劣和虐待的指稱，在那裏的守護理者每周繳納700英鎊的費用。2011年就有11家監督機構對那裏的狀況提出警告。

埃塞克斯郡政府已經將這家養老院安排到為近期3個月的特別計劃中，直到有關問題得到解決為止。

BBC廣角鏡記者在這家養老院的36個班次中秘密拍攝了視頻，食品顯示許多同樣的問題在一年前也就被報道過。

視頻顯示一名婦女被看護人員扇耳光，這名看護人員之前就被投訴，說她對被看護者態度惡劣。

同一位婦女被看護人員多次嘲笑和嘲弄。這位婦女在中風後反應遲鈍而且部分癱瘓。

一名患絕症的被看護者按鈴需要幫助，但是她的呼叫鈴的電線有一次被拔開。

還有臥牀不起的一名慢性病患者按鈴呼叫幫助後，兩名護理人員關掉電鈴後並沒有幫助她。

BBC的調查記者說，她看到許多「很好的護理人員，他們工作也很盡力」，但是也看到一些護理人員「嘲弄，粗魯對待和忽略被看護者」。

（編寫/責編：橫路）