「英國一年來房價上升超過一成」

Image copyright PA Image caption 英國房屋價格猛長

<span >英國第二大房貸商Nationwide說，英國房價的年增長率四年來首次超過10%。

截至4月為止的過去一年，房價上漲了10.9%，是自2010年4月以來的首次雙位數字增長，也是2007年6月以來最快速的增長。

這個消息可能抵消了其他看法，這些看法認為房屋市場在過去幾個月以來已經冷卻。

本周，登記實際買賣的土地註冊處說，房價在三月下跌了0.4%。

但是Nationwide相信，房價已經重拾升勢。

Nationwide首席經濟師羅伯特·加德納（Robert Gardner）說：「經過幾個月的調和，房屋價格在四月重新增長，這個月上升了1.2%。」

Nationwide說，英國平均房價目前是183577英鎊。

新規定

Nationwide說，這個數字與過往一樣，都隱藏了倫敦與英國其他地區的重大差異。

首都倫敦的房價比2007-08年度金融危機前長了大約20%。

但是英國其他地區的房價依然比危機高峰前，下降了2%。

在英國金融市場行為監管局（Financial Conduct Authority）發表了「抵押貸款市場評審」報告（Mortgage Market Review）之後，一些專家相信未來幾個月房產市場將會回軟。

這項報告催生更嚴格的貸款規定，借款人面對一系列有關消費習慣的嚴厲問題。

被審定為不能償還貸款的人可能被貸款機構拒絕貸款。

加德納說：「不過，潛在的需求似乎仍然強勁，因為貸款率持續走低，而消費者信心有所改善。」

「新房屋區」

與此同時，另一項報告指出，英格蘭房價在未來十年可能翻一番。

會計巨頭畢馬威（KPMG）和房屋慈善機構Shelter的研究顯示，到2024年，平均房價將上升到44萬6千英鎊。

報告又說，如果目前的趨勢持續，到了2040年，超過一半20歲到34歲的人將仍然要與父母同住。

畢馬威的企業事務部英國負責人馬里安·法倫（Marianne Fallon）說:」

對很多人來說，特別是20幾歲的人，擁有自己小天地的夢想很快就變成童話。」

她說：「作為12000人的雇主，我們明白不穩定的房屋市場影響我們吸引和挽留人才的能力。」

報告的其中一項建議是設立「新房屋區」，區內房屋將依靠土地價值的上升來自我融資。

報告又建議設立全國房屋投資銀行，貸款給房屋供應商。

（編譯：田耕/責編：董樂）