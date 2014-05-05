英國父母咬牙 力挺孩子買房

Image caption 對3000名父母的調查發現，許多人是拿出積蓄資助孩子買房。

英國超過三分之一的父母儘管自己財政吃緊，還是咬緊牙關資助子女買房。

英國主要房貸銀行Halifax的一項調查發現，38%的父母幫助孩子買房後，對自身的經濟狀況前景感到擔憂。

調查顯示，20-45歲年齡段第一次買房者中，超過三分之二是靠父母的資助才得以登上房產台階的。

對3000名父母的調查發現，許多人是拿出積蓄資助孩子買房。

Halifax的調查同時發現，超過四分之一的父母說，他們的孩子因買不起房，又搬回來與父母同住。

房市泡沫

超過90%的受訪父母認為，對於首次買房者，借房貸非常困難或根本不可能。

這項最新的調查公布之際，人們對英國房價飄升導致房市過熱、形成泡沫的擔憂加劇。

英格蘭銀行警告說，它正在嚴密注視英國房產市場動向，如果有必要，會毫不猶豫的採取相應措施。

英國央行考慮的防治泡沫的措施包括引入「放貸壓力測試」，即測驗貸款銀行一旦碰到房市動蕩或利率突然大幅上調時的承受能力。

央行還將要求貸款銀行對借貸者的還款能力進行更「苛刻」的檢測，確保借貸者在利率上調後仍有還款能力。

英格蘭銀行金融政策委員會還將考慮設定一個借貸與收入比例的封頂上限，防止借貸者過度冒險。

（文字：白墨 責編：林杉）