監獄大門敞開 行兇劫犯潛逃

Image copyright PA Image caption 惠特利不思悔改，在保釋期間重新作案，在10個月內13次搶劫銀行儲蓄所。

英國警方說，一名重刑犯從開放式監獄外出不歸，近日現蹤倫敦，提請公眾注意安全。

這名重刑犯名叫邁克爾·惠特利（Michael Wheatley），現年55歲。2002年，惠特利因一系列持械搶劫銀行的案件被判13個無期徒刑。

當時，惠特利本已因搶劫被判27年徒刑，2001年獲保釋。但他不思悔改，在保釋期間重新作案，在10個月內13次搶劫銀行儲蓄所。

在搶劫期間，他用仿真手槍行兇，受害者中包括一位73歲的老婦。他因此得到一個外號——「打碎頭骨的人」。

被捕後，惠特利於2002年因搶劫罪被判13個無期徒刑，還因擁有仿真槍械被判13個5年徒刑。

惠特利在監獄服刑8年後被轉移到Sheppey島的一個開放式監獄。這種監獄對囚犯自由的限制很少，囚犯甚至還可以到監獄外工作，晚上再回監獄。

Image copyright BBC World Service Image caption 惠特利在搶劫期間，他用仿真手槍行兇

開放式監獄在歐洲並不少見，其目的是幫助囚犯縮短與社會的距離，便於其重返社會。但是，把囚犯送到開放式監獄的前提是，該囚犯對公眾不具有威脅。

把惠特利關在開放式監獄，顯然不是一個明智的決定。他近日出外不歸後，有人周一（5月6日）在倫敦看到他並報警。但警方尚未能將他逮捕歸案。警方建議公眾不要接近惠特利。

惠特利潛逃，將英國政界和公眾的目光集中在開放式監獄上。保守黨議員菲利浦·戴維斯（Philip Davies）說：「一個判無期徒刑的犯人被關在一個開放式監獄中，可以隨便出走，這實在太可笑了。」

他說：「我認為，把他送到開放式監獄的人應該被炒魷魚。」

負責監獄事務的政府部長傑瑞米·萊特（Jeremy Wright）表示，針對惠特利離開監獄潛逃，政府將進行全面調查。

（編譯：秦川 責編：白墨）