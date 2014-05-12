記者來鴻：緬甸--指甲油與德國熱狗

Image copyright BBC World Service

六年前，熱帶風暴「納吉斯」橫掃緬甸的伊洛瓦底江三角洲，造成嚴重破壞，導致14萬人喪生。近來，緬甸大力推動改革，那麼，災區重建工作進展怎樣？BBC記者勒斯蒂格前往一個偏遠的小村去調查，讓指尖翠綠的美少女和初試熱狗的小孩子給上了一課。

有些問題，任何成年男人永遠都不應該去問十幾歲的少女。

最近，我在伊洛瓦底江三角洲的「深山老林」裏發現，這確實是放之四海而皆凖的真理。

不管是生活在富足舒適的歐洲城市、還是掙扎在遙遠偏僻的緬甸小村，世界各地的青春少女好像都一樣。

我在一個名叫都拜壘（Htaw Paing Lay音譯）的小村碰到一位名叫欣欣（Thein Thein Nyein）、今年16歲的女生。這個小村距離最近的公路乘船也要好幾個小時。村子非常小，只有幾頂簡陋的木棚。

小村附近有條小河。伊洛瓦底江在這一帶分成許多支流，錯綜有致，蜿蜒穿過青翠的稻田、茂密的紅樹林，流入安達曼海。

Image copyright BBC World Service Image caption 納吉斯災區的重建工作仍在繼續中

你這麼蠢？

我注意到，欣欣的指甲塗成鮮艷的綠色。我問她這是為什麼？其實我也沒有什麼特別的原因。話一齣口，欣欣臉上的表情，讓我立刻回憶起當年自己的女兒16歲的時候。

這樣的表情，潛台詞好像是，「你這麼大的人怎麼這麼笨，怎麼會問這樣蠢的問題？」

不過，欣欣還是回答了我的問題。對少女心態還算有點常識的人，恐怕已經猜到了答案：「我喜歡綠色。」

欣欣希望成為一名律師。她知道這非常不容易。但是我想，欣欣的成功機會不次於其他任何人。很明顯，她非常聰明，有自信、有決心，絕對有那種「別拿我不當回事」的做派。

六年前，緬甸的伊洛瓦底江三角洲遭受熱帶風暴襲擊。「納吉斯」狂掃而過，造成嚴重破壞，導致14萬人喪生。倖存的緬甸人仍在掙扎著重建生活。

欣欣的故事只是其中之一。納吉斯登陸的時候，欣欣年齡還很小，但是，她對當初的景象記憶猶新。風聲越來越大，整個小村夷為平地。驚惶中度過一個夜晚，次日早晨，眼前的景象面目全非。熟悉的東西都不見了，房子、漁船、牲口，還有學校，都不知道被風吹到哪裏去了。

欣欣被送到其他地方去上學，和住在乘船需要將近兩個小時才能到的一個小村的親戚住在一起。這樣，欣欣可以繼續接受教育，繼續那段攻讀法律的夢想。

Image copyright BBC World Service Image caption 燭光下苦讀、凖備高考的緬甸中學生

當然愛吃

納吉斯熱帶風暴過去已經六年了，欣欣家的小村總算又有了自己的學校。學校由一家位於倫敦的慈善組織捐建。該組織已經在伊洛瓦底江三角洲一帶修建了將近20所學校。每所學校不過只是簡陋的木製建築，最多可以容納100個孩子。

我和慈善組織的一些捐贈人一起來小村參觀。其中一人籌劃了我所見過最為超現實的美食活動。

想像一下，我們這是在遙遠偏僻的緬甸小村。世世代代，這裏的人主食幾乎全是魚和大米。突然，戴維·倫德爾來了。

他在倫敦南部經營一家肉類製品進口公司，隨身帶來的一大包德國的法蘭克福香腸、一些麵包卷，還有充足的番茄醬、蛋黃醬。

在一片乾燥的泥土地上挖坑點火，香腸烤好了，村裏的孩子興奮不已。他們領到了印有戴維·倫德爾公司標記的體恤衫。一些年齡小的孩子套上去，發現體恤衫幾乎垂到腳脖子：因為只有一個尺碼：超大。

開始我還懷疑，塗滿番茄醬、蛋黃醬的烤香腸，口味可能非常陌生，孩子們會不會愛吃？

這是我那天犯下的第二個錯誤：他們狼吞虎咽、吃完後回來接著要。

如果說世界各地的少女都一樣，面對不要錢的好吃的，小孩兒的反應也都一樣。

緬甸最近高速度推行政治改革。我原本以為能在三角洲看到更多的重建跡象。小村確實已經重建了房舍，但除此以外變化很小。

不過，綠色的指甲油？德國的烤熱狗？我可根本沒想到！

(編譯：蘇平/責編：橫路)

BBC在世界各地派駐的大批記者在密切跟蹤國際重大政治事件的同時，還投入了大量的精力和時間了解所在地區的人文、社會、自然等各方面的情況。《記者來鴻》欄目就是這些記者從世界各個角落髮回的隨筆、感想，希望這個欄目可以成為您了解世界的小小窗口。

網友如要發表評論，請使用下表：