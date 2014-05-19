英國設千萬英鎊大獎 解決人類難題

Image copyright BBC World Service Image caption 英國鐘表匠約翰•哈里森贏得了1714年設立的「經度獎」。

三百年前，英國設立了「經度獎」，懸賞解決航海中的經度測量問題。今天，英國再次設立同名大獎，希望解決一個當代人類面臨的重大難題。

1714年，英國政府設立「經度獎」，懸賞兩萬英鎊（相當於今天的幾百萬英鎊），獎給能找到測量經度方法的人。英國鐘表匠約翰·哈里森（John Harrison）用他製作的精確航海鐘解決了這個難題，因此獲得這筆獎金。

300年後的今天，英國再次設立「經度獎」，懸賞一千萬英鎊，希望解決一個人類面臨的最重大的科學挑戰。具體是什麼挑戰，將由公眾投票決定。

穆爾甘（Geoff Mulgan）是負責該獎項的慈善組織Nesta的首席執行官。他說：「如果你想解決一個科學問題，一個辦法是去最好的大學找最好的科學家，請他們來解決難題。但是，多年來人們發現，公開向所有人徵求解決辦法，往往更有效。這正是十八世紀的『經度獎』首先實踐的。」

鐘表匠解決科學難題

對十八世紀的英國來說，在航海過程中為船隻精確定位是一個非常重要的課題。當時，水手測量船隻所在的緯度很容易，但如何精確測量經度仍是一個難題。

要精確測量經度，水手需要一個凖確的計時器。用計時器得知家鄉的時間，再通過觀察太陽位置得知所在地的時間，水手就可以計算出船隻所在的經度。

但是，當時的計時器是擺鐘，行船過程中的顛簸和溫濕度的變化都能使擺鐘產生巨大的誤差。由於航海家難以測量經度，經常發生航船因錯估位置而觸礁的海難。

Image copyright SPL Image caption 約翰•哈里森經過幾十年的努力，才贏得經度獎。

這個困擾歐洲航海界和科學界一百多年的難題，最終卻由約翰•哈里森，一個來自約克郡的鐘表匠，解決了。

哈里森為研製精確的航海鐘付出了幾十年的努力，但是由科學家組成的經度委員會對他屢加刁難。哈里森直到1773年他已80歲高齡時，才獲得全部獎金。

公眾投票

三百年過去了，英國再次公開向大眾提出科學挑戰。

慈善組織Nesta和政府投資的技術戰略委員會宣佈，懸賞一千萬英鎊解決一個人類面臨的重大科學課題。

經度委員會經廣泛協商，挑選了六類課題供公眾挑選。

航空 – 如何在不破壞環境的條件下飛行？

食品 – 如何保證所有人都擁有營養豐富而又可持續的食品來源？

抗生素 – 如何阻止病原體對抗生素產生抵抗力？

癱瘓 – 如何讓癱瘓病人重獲行動能力？

水 – 如何保證所有人擁有安全潔淨的水源？

癡呆症 – 如何幫助癡呆症患者延長獨立生活的時間？

BBC電視二台星期四晚間9點的「地平線」（Horizon）節目將分析上述課題。隨後將進行公眾投票，公眾選中的課題將於6月25日宣佈。

其後，專家將開會研究制訂挑戰的細節。全世界所有人都可以提交他們對此課題的解決辦法。

穆爾甘說，確定獲獎者可能需要幾年時間。

（編譯：秦川/責編：尚清）