近三分之一英國人自認種族歧視

Image copyright THINKSTOCK Image caption 英國社會種族歧視的氣氛開始抬頭

根據一項調查，英國的居民當中有大約三成，承認自己歧視。

這個名為「英國社會態度統計」的調查發現，從十多年前開始，自認種族歧視的比例大為增加，回到了30年前的水平。

調查指出，2000名受訪者當中，有30%形容自己是「非常」或者「有些」種族歧視。

自認種族歧視的比例，有史以來最低的一次，是2001年的調查，當時的結果是自認種族歧視的比例為25%。

在自認種族歧視的人口分佈上，也有相當大的不同，例如在倫敦中心地區，這個數字只有16%，但是到了英格蘭西部，比例就高達35%。

自認種族歧視受訪者當中，以年齡較長、並從事體力工作的男子比例最高，但是比例增加最多的則是教育程度較佳、從事專業工作的男子。

在年齡方面，似乎越年長、比例也就越高，在17歲至24歲的年齡層，比例為25%，但是在55歲以上的受訪者，比例則為36%。

受過高等教育的受訪者當中，自認種族歧視的比例為19%，但是教育水平較低的受訪者，此一比例就達到38%。

每年進行一次調查的「英國社會態度統計」是從1983年開始的，問卷的問題是受訪者如何形容自己對其他族裔的偏見。

執行調查的佩尼·楊女士說，要仔細分析調查的結果相當的困難，但是總的來講，由於英國愈發開放的社會態度，使得自認種族歧視的比例在2001年大幅下滑，但是現在種族歧視的態度再次回到了從前。

佩尼·楊女士認為美國911攻擊所造成的影響與擔心移民過多是兩大主要原因。

這次調查最具有政治意義的就是受訪者在移民問題方面表現出來的擔憂。

承認自己有某種程度種族歧視的受訪者當中，有九成以上希望英國減少移民人數。

但是在不認為自己種族歧視的受訪者當中，也有73%有相同的看法。

佩尼·楊女士說，這阻擋了英國成為一個開放與接納的社會，她認為政界領導人需要了解並且作出回應，「如此才能建立堅強的社會群體」。

（撰稿：威克/責編：董樂）