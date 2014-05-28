「蘇格蘭獨立是利大於弊」

Image copyright PA Image caption 蘇格蘭政府預測，獨立的蘇格蘭將會是全世界最富裕的國家之一。

蘇格蘭政府發表文件說，兩年後蘇格蘭將是經濟大國。

該文件說，如果獨立，蘇格蘭在2016至2017年年度的財政能力將會是類似、甚至超過包括英國在內的八大工業國家的總合。

文件並稱，在政府債務方面，將會呈現「向下拋物線」趨勢，足以讓「未來獨立的蘇格蘭政府設立石油收入儲備帳戶」。

蘇格蘭預定在9月18日舉行獨立公民投票，決定蘇格蘭是否繼續留在英國之內。

蘇格蘭的首席部長薩蒙德形容獨立的蘇格蘭將會是世界上最富裕的國家之一，「比英國、日本還有法國都還要富有」。

他說，按照最新的數字，只有獨立，才會讓蘇格蘭增加收入。

這份文件預測說，獨立的蘇格蘭在2016至2017財政年度的GDP與負債比，將會降低。

而蘇格蘭獨立的話，到2029至2030年財政年度，稅收將可以增加24億英鎊、產值增加0.3%。

在同一財政年度，蘇格蘭的所得稅收入可以每年增加13億英鎊，而就業率則增加3.3%，令蘇格蘭成為經合組織國家中表現最佳的前5個國家。

不過，英國財政部發表的報告，則說如果蘇格蘭獨立將會面臨人口老化、石油收入減少還有高利率等問題。

財政部次長亦即第一副大臣亞歷山大說「只有團結在一起，蘇格蘭才能有堅實的財政、更進步的社會，蘇格蘭的未來才會比較安全」。

他說，只有蘇格蘭留在英國之內，才能夠分享資源與共同承擔風險，兩者「共享更加繁榮的未來」。

（撰稿：威克/責編：董樂）