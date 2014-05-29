專家敦促世衛組織勿禁電子香煙

Image copyright PA Image caption 專家說，電子香煙沒有統一的標凖和規格。

50多名專家和官員聯署信函，要求世衛不要限制電子香煙。

在信函中，他們說讓人們從氣霧中吸收尼古丁的電子香煙，可能是種對健康有益的「創意」。

支持電子香煙的人士說，電子香煙是吸煙的「低危險性替代品」，並且擔心電子香煙會像香煙一般受限和禁止廣告。

電子香煙近年來銷量大增，不過英國衛生部門官員說，電子香煙並非毫無風險。

認為電子香煙需要多加管理的一派認為，電子香煙除了會誘使未成年人吸煙之外，現在也還不清楚電子香煙對健康的長期影響。

最近英國政府的報告也說，電子香煙需要「適宜的管理、小心的監測以及風險管理」。

連署的專家包括上個星期發表電子香煙研究報告的倫敦大學學院的韋斯特教授，他的報告指出，和傳統方式相比，電子香煙更能幫助癮君子戒煙。

專家在信函中形容電子香煙很可能可以挽救數億人的生命，而主管部門如果把電子香煙視為煙草產品，也就是「不恰當」地把電子香煙看作是問題的一部分。

連署信函的召集人引述世衛組織上周洩露出來的文件，稱店子香煙是「可能引發新一波煙草消費風潮的威脅」。

韋斯特教授呼籲將電子香煙獨立管理、禁止銷售給18歲以下的未成年人，廣告則應該針對癮君子。

世衛組織則說，目前還在研究各國政府對電子香煙和類似產品的提議，並將徵求毒物學專家的意見，「以更加了解點子香煙和類似產品對健康的影響」。

該組織發言人說，相關的文件將在稍後提交世衛組織《煙草管制框架公約》的起草部門參考。

（撰稿：威克，責編：尚清）