協助購房計劃已幫助近3萬家庭買房

Image copyright PA Image caption 英國已有2萬7千多家庭得到政府「協助購房計劃」的幫助購買了住房。

官方數據顯示，英國已經有2萬7千多個家庭得到政府「協助購房計劃」的房貸幫助，購買了住房。

英國政府的數據表明，總共有27,861個家庭在該項目幫助下購買了住房，其中85%是首次購房者。

這一數據中既包括了去年春天在英格蘭開始的協助購房計劃，也包括了去年秋天實行的全英協助購房項目。

這兩個項目都允許購房者只須支付5%的首期付款，其餘的可以由政府擔保向銀行借貸。

「有助建造新房」

英國首相卡梅倫對這一統計數據表示歡迎，他說，該項目不僅幫助了這麼多辛勤工作的家庭買到住房，更重要的是，它還有助於在全國各地建造新房的工作。

卡梅倫說：「這是我們長期計劃的一部分，以支持那些希望共創英國美好未來的人們。」

此前不久有猜測說，英國央行可能採取進一步措施，以平息市場對正在復蘇經濟的英國可能又一次出現房市泡沫的擔憂。

卡梅倫早些時候曾說過，如果央行認為有必要，他會考慮修改協助購房計劃。

「繼續成功幫助」

批評協助購房計劃的人士指責這一項目導致購房需求的增加，但同時卻缺乏房源供應，所以加大了房價上漲的壓力。

但政府卻說，最近的預估數據表明，通過協助購房計劃購買的房屋，只佔全部房屋銷售的不足3%。

政府還堅稱，該計劃正在「繼續成功地幫助」那些真正需要幫助的人登上購房階梯。

這一新的數據顯示，在協助購房計劃幫助下購買的房屋中，有74%是剛建成的新房。

該數據還顯示，通過協助購房計劃的幫助簽署的購房協議中，有94%是在倫敦以外。

而在許多購房者都是來自海外的有錢的現金買家的倫敦，在協助購房計劃幫助下借貸的房貸，只佔了銀行發放的所有房貸中的0.6%。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）