英兒童精神虐待案激增 當局擬修改法律
- 2014年 5月 30日
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英國防止虐待兒童協會（NSPCC）近期發佈的一份報告顯示，向警察和兒童服務機構報告的精神虐待案在一年內激增47%。
NSPCC表示，其熱線在2013年至2014年間共收到8000個關於精神虐待的求助電話，其中5354個被認為需要進一步調查。求助人數上，共有60000人向NSPCC求助，比2012年至2013年間上升了21%。
「灰姑娘法」
目前，英國官員正尋求更新英格蘭與威爾士地區關於精神虐待的法律。在英國，精神虐待被定義為「對兒童長期的精神折磨，從而對兒童的情感發展造成嚴重與持續的反作用。」
NSPCC認為，求助案件的上升，可能是被一些高曝光率的案件所帶動的。比如，在2012年考文垂4歲幼童Daniel Pelka的謀殺案。當時，警察發現該幼童被母親和其男友虐待致死。
NSPCC負責兒童保護工作的主管John Cameron說，若政府推動法律的變革，自然是件好事，「但光有法律是不夠的。我們需要做的，是一起努力，防止這些虐待事件發生。」
（編譯：歐陽 責編：路西）