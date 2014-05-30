研究：臥室越亮 腰圍越粗

Image copyright AFP Image caption 無論是按身體指數、腰圍與臀圍比例、還是腰圍衡量，睡在較明亮臥室的婦女都更高/大/粗。

一項研究稱，睡覺的臥室光線越亮，體重增加的危險越大。

倫敦癌症研究所的一組研究人員發現，那些睡在「亮到足以看到屋子對面」的臥室的婦女，腰圍也更粗。

但是，研究人員說，還沒有足夠的證據可以建議人們去買更厚的窗簾或把燈關掉。

明亮程度

研究者讓11萬參加調查的婦女對自己的臥室明亮度按以下標凖作出判斷：

亮到足以閱讀

亮到足以看到屋子對面，但不足以閱讀

亮到足以看見面前的手，但不足以看到屋子對面

黑的身手不見五指

研究人員將受訪者的答案與多項測定肥胖症的標凖進行對比分析。

結果發現，無論是按身體指數、腰圍與臀圍比例、還是腰圍衡量，睡在較明亮臥室的婦女都更高/大/粗。

證據不足

但是，研究者承認，還沒有足夠的證據證明，將臥室光線調暗是否會影響體重變化。

研究小組說，這之間的關聯或許有其它解釋，但他們的發現足以促使進一步的研究。

一種可能的解釋是，光線對人體的生物鐘有影響。

在24小時的晝夜循環中，光線會改變人的情緒、體力甚至對食物的消化。

（文字：白墨 責編：路西）