研究：臥室越亮 腰圍越粗
- 2014年 5月 30日
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一項研究稱，睡覺的臥室光線越亮，體重增加的危險越大。
倫敦癌症研究所的一組研究人員發現，那些睡在「亮到足以看到屋子對面」的臥室的婦女，腰圍也更粗。
但是，研究人員說，還沒有足夠的證據可以建議人們去買更厚的窗簾或把燈關掉。
明亮程度
研究者讓11萬參加調查的婦女對自己的臥室明亮度按以下標凖作出判斷：
- 亮到足以閱讀
- 亮到足以看到屋子對面，但不足以閱讀
- 亮到足以看見面前的手，但不足以看到屋子對面
- 黑的身手不見五指
研究人員將受訪者的答案與多項測定肥胖症的標凖進行對比分析。
結果發現，無論是按身體指數、腰圍與臀圍比例、還是腰圍衡量，睡在較明亮臥室的婦女都更高/大/粗。
證據不足
但是，研究者承認，還沒有足夠的證據證明，將臥室光線調暗是否會影響體重變化。
研究小組說，這之間的關聯或許有其它解釋，但他們的發現足以促使進一步的研究。
一種可能的解釋是，光線對人體的生物鐘有影響。
在24小時的晝夜循環中，光線會改變人的情緒、體力甚至對食物的消化。
（文字：白墨 責編：路西）