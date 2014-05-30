性服務和販毒納入統計 英GDP增百億

Image copyright BBC World Service Image caption 英國國家統計局首席經濟顧問格賴斯說：「隨著經濟的發展和演變，我們衡量經濟所用的統計方式也要相應改變。」

英國國家統計局官員說，將性服務與販毒納入統計，將使國內生產總值(GDP)提高100億英鎊。

英國政府29日表示，將首次把賣淫行為和違禁藥物納入正式國民經濟統計。此舉是計劃於9月實施的一系列改革措施一，將使英國的國內生產總值得到最高5%的提升。

這些改革將顯著改變英國經濟的正式規模和構成，並將改寫近年的經濟史。

英國不是唯一改變衡量經濟方式的國家，這是新國際標凖所導致的。

上周，意大利統計局宣佈，將把可卡因和性服務等活動的銷售額納入計量範圍。美國則在去年拓寬了投資定義，將2012年的國內生產總值規模增加了3.6%。

英國統計局官方表示，賣淫業將為2009年的國內生產總值增加53億英鎊，而違禁藥品的貢獻是44億英鎊。

根據英國國家統計局的詳細估算，英國約有60879名妓女，平均每人一周接客25人，每個嫖客平均花費55英鎊。

英國將於6月公布其他改變，以反映歐盟所有成員國採納的新標凖。

英國國家統計局首席經濟顧問格賴斯(Joe Grice)說：「隨著經濟的發展和演變，我們衡量經濟所用的統計方式也要相應改變。」

（撰稿/責編：路西）