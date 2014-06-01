五十年「紅箭」飛出精彩

Image copyright BBC World Service Image caption 英國皇家空軍的「紅箭」特技飛行隊今年迎來建隊50週年。

即將到來的表演季是英國皇家空軍「紅箭」特技飛行隊的五十週年。半個世紀以來，「紅箭」猛士精湛的表演令觀眾震撼。

「紅箭」建隊的1965年正是「甲殼蟲」樂隊、迷你裙大行其道的年代。當時的英國不僅足球踢得最牛，而且英國皇家空軍的頂級飛行員們也計劃著在飛行上「玩出新花樣」。

「紅箭」起步的老家在英格蘭格魯斯特郡的菲爾福德空軍基地。即將在這裏舉辦的「2014年英國皇家國際航空展」(Royal International Air Tattoo)，也計劃為「紅箭」50歲生日舉辦盛大慶祝活動。

自建隊以來，「紅箭」特技飛行隊在前往的55個國家的表演次數超過4500次。日前，他們剛剛完成在科威特的「首秀」。

在這次中東表演期間，「紅箭」飛行員們在迪拜得到了英國首相卡梅倫的接見，並飛越了數個中東地標建築。

但「紅箭」剛剛成立的時候，他們的首次飛行表演極其低調。

1965年5月6日，「紅箭」飛行隊在隊長瓊斯的帶領下，在格魯斯特郡的「小雷星頓」完成了史上首次飛行表演。

不過，首次飛行的目的更多的還是為了宣傳。「紅箭」首次公眾表演卻不在英國，而是在法國。當時，他們應邀參加了1965年5月9日在克雷蒙特-弗蘭德(Clermont Ferrand)舉辦的飛行表演。

「紅箭」首次在英國和公眾見面是隨後的5月15日。當時，由七名「紅箭」飛行員組成了飛行編隊在四萬英國觀眾眼前，「首秀」了15分鐘。

Image copyright BBC World Service Image caption 「紅箭」剛建隊時，首次表演非常低調，並且還是在法國。

那一年，「紅箭」飛行隊總共在英國、法國、意大利、荷蘭、比利時和當時的西德參加了65次飛行表演。

隨後，名聲鵲起的「紅箭」特技飛行隊「劍指」全世界。

「紅箭」最終在1968年確立了由九名飛行員組成的機隊，並創造了他們的標誌性「寶石」造型(Diamond Nine)。

迪克(Ian Dick)和達柯特(Dicky Duckett)都是在1968年加盟「紅箭」飛行隊的。

迪克說，他成為隊長後，從指揮官那裏接受的第一份命令就是「讓無知者傻眼、有識者印象深刻、但決不嚇唬任何人」。

他回憶說，有時他們在訓練時也會出錯。

他說：「最經典的一幕，就是我應該從圈裏出來後往左飛，而且我們這麼訓練了好幾百次了，但我那天偏偏往右飛了。」

迪克說：「我馬上就聽到一個聲音在身後說，頭兒，你是要往右側的另一邊飛，對吧？」

令達柯特印象最深刻的飛行，是「紅箭」為摩納哥和德國方程式賽車進行飛行表演。

他說：「我們當時去不了太遠的地方。後來我們飛往美國時，當時的飛機導航還沒那麼發達，我們是從蘇格蘭，經冰島、格陵蘭島才飛越了大西洋的。」

雖然在過去的數十年裏，「紅箭」在許多世界重大慶典和賽事上表演，並成就了多次里程碑式的飛行，但飛越雅典衛城是不打折扣的「妙筆」。

Image copyright BBC World Service Image caption 「紅箭」曾被特許飛越希臘的雅典衛城。

有一半希臘血統的「紅箭」飛行員帕托斯(Dicky Patounas)說，飛越雅典衛城絕對是他事業生涯的「巔峰」。

九零年代成為「紅箭」一員的這名飛行員說：「雅典衛城上空是決不允許飛越的，任何飛行器都不能接近這座古代建築。但我們居然獲准飛越衛城上空了。」

此外，包括英國著名賽車手漢密爾頓(Lewis Hamilton)、和「王后」樂隊吉他手梅爾(Brian May)等名人也成為登上「紅箭」的嘉賓。梅爾飛行後說，那種感覺「棒極了」！

當問到他那蓬鬆的頭髮在頭盔裏礙不礙事時，梅爾調侃說：「我的頭髮不是問題，倒是我的耳朵快完蛋了。」

「紅箭」的悲情場面發生在2011年。當時，兩名「紅箭」飛行員接連在表演過程中遇難。

現任隊長特納(Jim Turner) 說：「我們希望能給觀眾帶來愉悅，並延續我們的飛行品質。」

他說：「『紅箭』就像是英國皇家空軍的招牌，展現著皇家空軍精湛的飛行技術。」

曾在阿富汗服役的「紅箭」機長霍斯頓說：「五十週年對我們而言，是個非常特殊的年份。」

Image copyright BBC World Service Image caption 「紅箭」在今年初有了新的尾翼設計。

（編譯／責編：孫晨）